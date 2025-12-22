Uživajte u suncu dok traje – kiša dolazi već noćas!

U Srbiji će u utorak, 23. decembra, tokom dana biti pretežno sunčano, osim u Timočkoj Krajini gde će vreme biti oblačno i tmurno uz sipeću kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vremenska prognoza za Srbiju

Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, dok će na jugu Banata biti jak. Jutarnje temperature kretaće se od minus dva stepena, a najviša dnevna biće do 10 stepeni.

Naoblačenje sa kišom zahvatiće uveče jugozapadne delove zemlje, a tokom noći proširiće se i na većinu ostalih predela.

Vremenska prognoza za Beograd

U Beogradu će ujutru biti umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano uz slab i umeren jugoistočni i istočni vetar. Najviša dnevna temperatura biće oko devet stepeni. Krajem dana očekuje se naoblačenje, a u drugom delu noći i pred jutro moguća je slaba kiša.

Autor: Dalibor Stankov