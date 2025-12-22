AKTUELNO

Društvo

Uživajte u suncu dok traje – kiša dolazi već noćas!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

U Srbiji će u utorak, 23. decembra, tokom dana biti pretežno sunčano, osim u Timočkoj Krajini gde će vreme biti oblačno i tmurno uz sipeću kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vremenska prognoza za Srbiju

Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, dok će na jugu Banata biti jak. Jutarnje temperature kretaće se od minus dva stepena, a najviša dnevna biće do 10 stepeni.

Naoblačenje sa kišom zahvatiće uveče jugozapadne delove zemlje, a tokom noći proširiće se i na većinu ostalih predela.

Vremenska prognoza za Beograd

U Beogradu će ujutru biti umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano uz slab i umeren jugoistočni i istočni vetar. Najviša dnevna temperatura biće oko devet stepeni. Krajem dana očekuje se naoblačenje, a u drugom delu noći i pred jutro moguća je slaba kiša.

Autor: Dalibor Stankov

#Banat

#Beograd

#Kiša

#RHMZ

#Srbija

#Timočka krajina

#Vremenska prognoza

#sunčano

#temperature

POVEZANE VESTI

Društvo

KIŠA, LEDENA ZRNCA I SNEG! RHMZ za danas najavio MEŠOVITE padavine, alarm upaljen u 3 dela Srbije! Vrlo brzo stiže temperaturni šok

Društvo

JUTRO HLADNO UZ MRAZ I MAGLU! Tokom dana sunčano i toplije

Društvo

OGLASIO SE RHMZ! Spremite se za vrućine, biće i do 36 stepeni, a stižu i tropske noći!

Društvo

20 STEPENI, PA HLADAN TUŠ! Nakon sunčanog dana, novo zahlađenje sa PADAVINAMA: Ovaj deo Srbije će prvi biti na udaru

Društvo

DANAS I DO 31 STEPEN! Leto se zvanično ne predaje, i narednih dana temperature izvan proseka! EVO DO KADA

Društvo

Najnovija najava RHMZ: I dalje na snazi upozorenje zbog visokih temperatura, a evo šta nas čeka narednih dana