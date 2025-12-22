Počinje zimski raspust za školarce: Evo kojim đacima u Srbiji će odmor trajati duže

Đaci u Srbiji uskoro odlaze na zimski raspust, a prema novim školskim kalendarima za 2025/2026. godinu, raspored odmora razlikuje se između učenika u Vojvodini i ostatku zemlje.

Raspust u Vojvodini

Učenici osnovnih i srednjih škola na teritoriji AP Vojvodina poslednji dan nastave imaju u utorak, 23. decembra. Već od srede, 24. decembra, odlaze na raspust koji će trajati do 11. januara. Prvi dan drugog polugodišta biće 12. januar.

Raspust u ostatku Srbije

Đaci u ostatku Srbije nastavu pohađaju sve do 30. decembra. Njihov raspust počinje 31. decembra i traje do 18. januara, dok se u klupe vraćaju 19. januara.

Drugi deo zimskog raspusta

Nakon četiri nedelje nastave, počinje drugi deo zimskog raspusta. Za sve đake u Srbiji on startuje 14. februara. U Vojvodini traje do 17. februara, dok se učenici u ostatku zemlje vraćaju u školu tek 23. februara.

Prolećni raspust

Za đake u Vojvodini prolećni raspust traje od 3. do 14. aprila. U ostatku Srbije počinje 10. aprila i završava se 14. aprila.

Letnji raspust

Za učenike od prvog do sedmog razreda osnovne škole letnji raspust počinje 15. juna i traje do 31. avgusta.

Osmaci odlaze na raspust po završetku završnog ispita, a završava se takođe 31. avgusta.

Srednjoškolci prvog, drugog i trećeg razreda gimnazija i četvorogodišnjih stručnih škola, kao i prvog i drugog razreda trogodišnjih škola, raspust počinju 22. juna.

Za maturante raspust počinje po završetku maturskog ili završnog ispita i traje do 31. avgusta.

Autor: Dalibor Stankov