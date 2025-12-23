Danas se vernici mole za isceljenje: Obeležavamo dan Svetih mučenika Mine, Ermogena i Evgrafa – evo njihove čudesne priče!

AKTUELNO

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju svete mučenike Minu, Ermogena i Evgrafa, za koje se veruje da svojim molitvama donose isceljenje i utehu.

Sveti Mina i Ermogen bili su Atinjani, poznati po učenosti i velikoj časti u Carigradu. Iako se spolja držao kao neznabožac, Mina je u srcu bio hrišćanin, dok je Ermogen bio eparh carigradski, poznat po milosrđu i dobrim delima.

Kada je car Maksimin poslao Minu u Aleksandriju da uguši sukobe i istrebi hrišćanstvo, on je umesto toga objavio svoju veru i obratio mnoge neznabošce. Zbog toga je Ermogen poslat da ga kazni, ali nakon što je video čudesno isceljenje Mine u tamnici, i sam se krstio i postao episkop u Aleksandriji.

Razjareni car Maksimin potom je lično otišao u Aleksandriju i stavio Minu i Ermogena na teške muke, koje su oni hrabro podnosili uz Božju pomoć. Tada se pred sudom pojavio i Evgraf, prijatelj svetog Mine, koji je javno ispovedio da je hrišćanin. Car ga je odmah posekao, a ubrzo su i Mina i Ermogen stradali mučeničkom smrću.

Njihove svete mošti bačene su u more, ali su čudesnim načinom doplovile do Carigrada, gde su svečano dočekane i sahranjene. Vernici veruju da se na današnji dan treba pomoliti ovim svetim mučenicima za isceljenje i zapaliti sveću u crkvi.

