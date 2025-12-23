Današnji kurs dinara: Evo koliko vredi evro, a koliko dolar!

Narodna banka Srbije objavila je da zvanični srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,3856 dinara, što je tek neznatna promena u odnosu na ponedeljak.

Dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto nego pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou niži za 0,3 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na američki dolar viši je danas za 0,4 odsto i iznosi 99,8092 dinara za dolar. U poređenju sa prethodnim periodima, dinar je prema dolaru jači za 1,8 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 12,3 odsto, a od početka godine za 12,7 odsto.

Ovi podaci pokazuju da dinar prema evru beleži blage oscilacije, dok je prema dolaru u značajnom rastu, što ukazuje na stabilnost domaće valute u odnosu na američku.

Autor: Dalibor Stankov