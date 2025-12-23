STIŽE 5.000 DINARA: Vlada Srbije donela odluku – evo ko će dobiti dodatak na penziju!

Vlada Srbije usvojila je uredbu kojom se uređuju uslovi, visina i dinamika isplate dodatnog novčanog iznosa uz penziju.

Ova mera važiće godinu dana i obuhvatiće veliki broj penzionera sa najnižim primanjima.

Nova uredba Vlade Srbije

Uredba će se primenjivati od isplate penzije za decembar 2025. zaključno sa penzijom za novembar 2026. godine. Obuhvatiće korisnike starosnih, prevremenih starosnih, invalidskih i porodičnih penzija.

Koliki je dodatak?

Predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Milan Grujić izjavio je da će penzioneri dobiti najviše do 5.000 dinara. Oni sa najnižim primanjima – penzijama od 9.000 do 12.000 dinara – dobiće pet odsto, dok će oni sa najvišim penzijama (73.000 dinara) dobiti 100 dinara.

Granica za dodatak

Pravo na mesečno uvećanje uz penziju imaju svi penzioneri čija primanja ne prelaze 73.734,14 dinara. U ovu grupu spadaju i korisnici posebnih prava definisanih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Dodatak prati rast penzija

Visina dodatka neće biti fiksna – pratiće rast penzija i usklađivaće se po istim pravilima kao i redovno usklađivanje. Time se obezbeđuje da dodatak ne ostane zamrznut tokom cele godine.

Novi penzioneri nisu oštećeni

Oni koji pravo na penziju ostvare od decembra 2025. godine nadalje dobiće dodatak u istoj visini kao i postojeći penzioneri sa identičnim iznosom penzije.

Isplata bez odbitaka

Na dodatni iznos se ne obračunavaju doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje, što znači da će penzioneri ceo iznos primati „na ruke“.

Autor: Dalibor Stankov