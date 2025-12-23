SPREMITE SE ZA SNEG! Noćas dolazi do potpunog VREMENSKOG PREOKRETA: Evo šta nas očekuje do Nove godine

Pred nama je sunčan dan, ali uskoro sledi totalni preokret vremena. Maksimalna temperatura biće danas od 6 do 12 stepeni, u Beogradu do 10.

Posle podne i uveče sa jugozapada naoblačenje. U toku večeri i noći očekuje se kiša.

Srbija će se narednih dana nalaziti između ciklona sa Mediterana i anticiklona sa istoka Evrope.

U sredu oblačno i kišovito, na planinama sa snegom.

U četvrtak i petak susnežica i sneg očekuju se ponegde i u nižim predelima.

Od utorka će u košavskom području duvati jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima.

Maksimalna temperatura do srede biće od 5 do 10 stepeni, a u četvrtak i petak od 0 do 5 stepeni.

Od sledećeg vikenda do kraja ove godine očekuje se uglavnom suvo, uz jutarnje temperature oko 0, a tokom dana oko 5 stepeni.

U novogodišnjoj noći i sam početak godine doneće prohladno i uglavnom suvo vreme. Ujutro se očekuje mraz i temperatura ispod 0, a tokom dana prohladno i temperature malo iznad 0°C.

Autor: S.M.