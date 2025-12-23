Otvorena praznična izložba 'Zanatima do tolerancije', most koji spaja umetnost, empatiju, identitet i solidarnost (FOTO)

Praznična izložba „Zanatima do tolerancije“ koju je organizovala Etno mreža otvorena je danas u Centru za mlade CEZAM, a predstavljeni su ručni radovi kao spoj edukacije i kreativnosti i snažan umetnički odgovor na dva važna izazova savremenog društva, a to su vršnjačko nasilje i nedostatak međugeneracijskog razumevanja.

Kroz upoznavanje sa starim zanatima, timski rad i razgovor sa stručnjacima, projekat podstiče mlade na toleranciju, empatiju i poštovanje različitosti, uključujući i rodne razlike, uz poruku da se najvrednije društvene veštine, razumevanje, uvažavanje i solidarnost, uče kroz zajedničko stvaranje.

Izložba je organizovana pod pokroviteljstvom Kabineta ministarke bez portfelja zadužene za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena, uz podršku Britanske ambasade, a realizuje se u okviru projekta „Kreativne radionice starih zanata u funkciji smanjenja vršnjačkog nasilja i uspostavljanja međugeneracijskog razumevanja“.

Ministarka bez portfelja Tatjana Macura istakla je da je svaki od izloženih radova zasluženo našao svoje mesto na izložbi, dodajući da je čitava organizacija podstrek da se i naredne godine nastavi sa umrežavanjem organizacija civilnog društva, kako bi se postigli još bolji rezultati. “Praznična izložba je najlepša poruka za kraj ove godine. Aktivnosti koje su ove žene i deca realizovali u saradnji sa Etno mrežom pomogle su im da nauče nešto novo i da se malo odvoje od mobilnih telefona. Postoji širom Srbije potreba da se nastavi sa ovim aktivnostima i sa umrežavanjem, a mi ćemo nastaviti da podržavamo dobre inicijative”, rekla je Macura.

Supruga ambasadora Velike Britanije u Srbiji Kerolajn Ferguson, pokrovitelj izložbe, rekla je da izrada ručnog rada ne samo što uposli ruke, već je ujedno vrsta terapije koja smiruje um i daje osećaj postignuća. Ferguson je podsetila da je bila prisutna na istom mestu povodom prve godine rada CEZAM-a kada se uverila da su umetničke radionice vrlo popularne i da se za učešće u takvoj radionici uvek tražilo mesto više.

Prof. dr Milica Pejović Milovančević, Direktorka Zavoda za mentalno zdravlje potvrdila je da su radionice Etno mreže bile najposećenije u CEZAM-u i da poručila da bi sa zadovoljstvom nastavila saradnju koja daje rezultat.

Cilj programa je da se povežu mladi i majstori starih zanata, jer takva sinergija može da stvara održivu budućnost, rekla je predsednica Etno mreže i izvršna direktorka NALED-a, Violeta Jovanović. „ Deca i mladi su danas najviše izloženi, brzim komunikacijama i očekivanju instant rezultata i efekata koji kratko traju. Projekat sa CEZAM-om nudi drugačije sadržaje – rad rukama s prirodnim materijalima, što traži koncentraciju, strpljenje i posvećenost, uči nas toleranciji na greške i uvažavanje različitosti. Ručni rad kod mladih gradi samopouzdanje i osećanje pripadnosti i identiteta, a čuvarke tradicije ispunjava svrhom da kroz prenošenje znanja ostave trag.”, rekla je Jovanović. Nastavićemo da promovišemo ovakve aktivnosti jer zanati nisu prošlost već investicija u mentalno zdravlje i razvoj mladih, rekla je Jovanović, zahvalivši svim partnerima, pokroviteljima i učesnicima projekta.

Autor: A.A.