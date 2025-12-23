BUDIMO HUMANI: Ivani je potrebna naša pomoć kako bi pobedila u borbi za život

Ivani Karanović (1984) je u novembru 2024. godine specijalističkim pregledom ustanovljena dijagnoza sekundarnog zloćudnog tumora limfnih čvorova (C77.8 Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum, locorum multiplicium).

Daljim pregledima utvrđene su metastatske promene po telu, pojedinim mišićima kao i plućima. Primarno mesto nastanka karcinoma nije potvrđeno iako opšta klinička slika i istorija bolesti ukazuju na kancer grlića materice.

Ivana je prvenstveno bila upućena na ekstirpaciju limfnog čvora na preponskoj regiji u januaru 2025. godine, nakon čega je urađena biopsija uzorka kojom je potvrđeno prisustvo metastatskih promena. Započeto je lečenje hemioterapijama uz medikamentnu terapiju.

Kontrolni pregledi nakon primene 3 ciklusa terapija pokazali su stagnaciju, ali nakon 5 novih ciklusa utvrđeno je blago napredovanje bolesti zbog čega je došlo do promene terapije. Nažalost, naredni kontrolni pregled pokazao je rapidnu progresiju rasta metastaza zbog čega je potrebno da Ivana što pre nastavi lečenje imunoterapijama na privatnoj klinici.

Kako bi pobedila u borbi za život potrebno je obezbediti novčana sredstva za nastavak lečenja uz pomoć donacija humanih ljudi.

Sredstva su potrebna za bolničko lečenje, imunoterapije, hemioterapije, specijalističke preglede.

Za Ivanin život! Budimo humani!

Pomozimo Ivani!

Uplatom na dinarski račun: 160-6000002376306-49

Uplatom na devizni račun:160-6000002377968-10

IBAN: RS35160600000237796810

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Slanjem poruke 1910 na 3030.

Autor: Pink.rs