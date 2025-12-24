STIŽE NAM SNEG! Danas stiže na istok Srbije, a meteorolozi za sutra NAJAVILI padavine i u Beogradu!

U Srbiji danas oblačno, ujutru i uveče sa kišom, a tokom dana suvo.

U planinskim predelima istočne Srbije sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata, Podunavlju i Pomoravlju i sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura biće od jedan stepen do pet, a najviša dnevna od četiri do devet stepeni.U Beogradu će biti oblačno i vetrovito, ujutro i pre podne sa kišom, posle podne suvo. Nove padavine se očekuju kasnije uveče i tokom noći. Temperatura bez većeg kolebanja od tri stepena do pet stepeni.



Danas oblačno, mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača na planinama istočne Srbije. Kratkotrajni prestanak padavina očekuje se pre podne u južnim, a posle podne postepeno i u većini ostalih predela.

U košavskom području će duvati umeren i jak, na jugu Banata, u Podunavlјu i Pomoravlјu i olujni, a u ostalim krajevima slab do umeren istočni i jugoistočni vetar.

Uveče i tokom noći očekuju se nove padavine sa juga i istoka Srbije, i to u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim sneg.

Kiša će u drugom delu noći u nižim predelima južne, istočne i centralne Srbije preći u susnežicu i sneg.

U četvrtak sneg uz formiranje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima. Naime, u četvrtak će padati sneg uz formiranje/ povećanje snežnog pokrivača, a u nižim predelima naročito severne Srbije i kiša.

Od petka suvo, uz pojavu slabih i umerenih jutarnjih mrazeva i ponovo magle u nižim predelima.

Autor: D.Bošković