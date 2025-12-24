AKTUELNO

Društvo

STIŽE NAM SNEG! Danas stiže na istok Srbije, a meteorolozi za sutra NAJAVILI padavine i u Beogradu!

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

U Srbiji danas oblačno, ujutru i uveče sa kišom, a tokom dana suvo.

U planinskim predelima istočne Srbije sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata, Podunavlju i Pomoravlju i sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura biće od jedan stepen do pet, a najviša dnevna od četiri do devet stepeni.U Beogradu će biti oblačno i vetrovito, ujutro i pre podne sa kišom, posle podne suvo. Nove padavine se očekuju kasnije uveče i tokom noći. Temperatura bez većeg kolebanja od tri stepena do pet stepeni.


Danas oblačno, mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača na planinama istočne Srbije. Kratkotrajni prestanak padavina očekuje se pre podne u južnim, a posle podne postepeno i u većini ostalih predela.

U košavskom području će duvati umeren i jak, na jugu Banata, u Podunavlјu i Pomoravlјu i olujni, a u ostalim krajevima slab do umeren istočni i jugoistočni vetar.

Uveče i tokom noći očekuju se nove padavine sa juga i istoka Srbije, i to u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim sneg.

Kiša će u drugom delu noći u nižim predelima južne, istočne i centralne Srbije preći u susnežicu i sneg.

U četvrtak sneg uz formiranje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima. Naime, u četvrtak će padati sneg uz formiranje/ povećanje snežnog pokrivača, a u nižim predelima naročito severne Srbije i kiša.

Od petka suvo, uz pojavu slabih i umerenih jutarnjih mrazeva i ponovo magle u nižim predelima.

Autor: D.Bošković

#Beograd

#Istok

#Padavine

#Sneg

#najava

POVEZANE VESTI

Društvo

Danas kiša i pljuskovi, a onda nam stiže novo zahlađenje! RHMZ najavio i sneg, evo šta nas čeka do kraja nedelje

Društvo

U 2 DELA SRBIJE DANAS SUVO, A U OSTALIM KIŠA I SNEG: RHMZ najavio prestanak padavina, a evo i kada! Prognoza za 7 dana

Društvo

Danas u ovim delovima Srbije olujni vetar a uveče stiže kiša: Stiže i novi pad temperature! Detaljna prognoza za nedelju pred nama

Društvo

I DANAS KIŠA I SNEG: Stiže nam preokret - u ovim delovima Srbije biće i do 20 stepeni, za vikend na snazi NARANDŽASTI METEO ALARM

Društvo

STIŽE SNEG: Evo koji će delovi Srbije biti na udaru, a za samo dva dana POTPUNI PREOKRET

Društvo

DANAS KIŠA I SNEG U OVIM KRAJEVIMA SRBIJE: Alarm upaljen zbog padavina, OVO je prognoza za naredne dane