Danas se obeležava Badnji dan po gregorijanskom kalendaru

Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena, danas proslavljaju Badnji dan i Badnje veče, najavljujući sutrašnji Božić, praznika rođenja Isusa Hrista.

Tokom Badnjeg dana i u večeri uoči Božića vernici poštuju običaje koji su vezani za taj praznik među kojima je i pevanje božićnih pesama koje su izraz dugogodišnje tradicije.

Pre odlaska u crkvu, uz mnoštvo različitih običaja, porodica se okuplja za prazničnim stolom, a u katoličkim krajevima večera je obično posna, a mnogi čak ne jedu ništa do večere.

Pre crkvene mise dolaze čestitari koji, kao pastiri, najavljuju dolazak Božića, potom se odlazi u crkvu.

U toku večeri dolazi i Deda Mraz, koji ostavlja poklone ispod ukrašenih jelki, a potom se odlazi u crkvu na ponoćnu misu.

Običaj je da se u ckrvama i domovima prave jaslice, da se unosi slama, a vernici dolaze na poklon jaslama Bogomladenca, koja se tradicionalno improvizuju u svim hramovima, podsećajući na poklonjenje tri mudraca sa Istoka koji su, prema predanju, stigli u Vitlejem prateći 40 dana najsjajniju zvezdu koja se zaustavila tačno iznad pećine rođenja.

U ponoć se služi misa, jer se smatra da baš tada Božje svetlo dolazi iz mraka.

Čitaju se delovi Jevanđelja o rođenju Spasitelja i događaju u Vitlejemu koji je promenio istoriju čovečanstva.

Ova dva praznika prilika su za vernike da, slaveći svake godine dan Hristovog rođenja, sebe dožive kao ponovo rođenog, novog čoveka.

Beogradski nadbiskup i metropolit kardinal Ladislav Nemet služiće večeras Božićnu misu u Katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu.

Autor: Iva Besarabić