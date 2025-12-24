PINK RADIO DANAS SLAVI 32. ROĐENDAN! Uz mesec slavlja i specijalan program: Za doček Nove godine i Božić posebno iznenađenje (VIDEO)

Decembar je mesec slava, praznične euforije i prednovogodišnjeg veselja, a ove godine Pink Radio ima dodatni razlog za slavlje – 32. rođendan!

Tim povodom, u ''Novom jutru'' DJ Đuka i Sead Jonuzović otkrili su detalje o pripremama za ovaj veliki jubilej, posebnom programu i značaju radija u današnjem svetu.

- Uvek ima noviteta, nema u krug... Od svega po malo imamo. Posebno kada je Nova godina, Božić, drastično se menja repertoar. Tada ubacujemo neke nove pesme, stare izbacujemo, zavisno od trendova... Imamo poseban taj slavljenički repertoar - rekao je DJ Đuka.

Pratimo promene i prilagođavamo prepertoar, od 1. do 7. je poseban repertoar, dodao je Đuka, te dodao da je Pink Radio poseban po tome što pušta nešto drugačiju muziku u odnosu na konkurente.

- Naš radio je jedinstven, drugačiji. Nije klasično formatiran - kaže Đuka.

Seki Juzunović je potom otkrio da će voditelje ''Novog jutra'' pozvati u emisiju "Radiom po svetu".

- Da vidimo gde ćete da putujete - rekao je Seki te pozdravio Daru Matić i Maju Lugonjić.

Jonuzović je potom pozdravio i kolege sa Pink.rs portala.

- Peđa, Duda, Aleks, cela ekipa svi smo zajedno i zajedno slavimo, oni će da napišu sve ovo. Danas svi slavimo, pozvali smo vas, restoran je otvoren - rekao je Seki.

- Moram da dodam da smo ubacili i devedesete, Đuka je sve to lepo upakovao - rekao je Seki.

- Ubacili smo i kavere, to je sada popularno - naveo je Đuka.

Seki i Đuka su potom pozdravili i ostale kolege Željka Štrpca, Vladu Pavlpvića, Slađu Sokolović i Darka.

Autor: D.Bošković