Konkurs za 300 novih radnih mesta u srpskim zdravstvenim ustanovama na KiM

Ministarstvo zdravlja objavilo konkurs, a uz ranije pokrenute prijave otvara se ukupno 350 novih radnih mesta.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije danas je objavilo konkurs za 300 novih radnih mesta u srpskim zdravstvenim ustanovama na prostoru Kosova i Metohije.

Istovremeno, u toku je i konkurs za 50 novih radnih mesta u zdravstvenim ustanovama na KiM, koji je pokrenut 22. decembra 2025. godine, saopšteno je iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Na ovaj način biće otvoreno ukupno 350 novih radnih mesta u srpskom zdravstvenom sistemu na Kosovu i Metohiji, što, kako se ističe, „život znači za ostanak i opstanak srpskog naroda na ovim prostorima“.

U saopštenju se navodi:

„Novim zapošljavanjem dodatno će se unaprediti nivo zdravstvene zaštite u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, što pokazuje jasnu brigu države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića o svom narodu na KiM.“

Dodaje se da će u drugoj polovini januara biti primljeno 700 medicinskog i nemedicinskog osoblja po ranije sprovedenom konkursu, što zajedno sa ovim poslednjim povećanjem broja radnih mesta predstavlja ogromnu pomoć države Srbije i Ministarstva zdravlja na čelu sa ministrom Zlatiborom Lončarom srpskim zdravstvenim ustanovama na KiM.

„Prepoznajući potrebu za dodatnim zapošljavanjem i osavremenjavanjem zdravstvene zaštite na prostoru KiM, kao i jačanja srpskih zdravstvenih institucija na KiM, za poslednje tri godine već je zaposleno više od 1.500 ljudi u zdravstvu na KiM“, navedeno je u saopštenju.

Autor: Dalibor Stankov