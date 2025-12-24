Srbija u crvenom: Delovi zemlje na udaru opasne pojave početkom januara

Institut „Batut“ upozorava na minimalne temperature koje se svrstavaju u kategoriju opasnih pojava.

Sa Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ upozorili su da će prognozirane minimalne dnevne temperature vazduha biti u kategoriji opasne pojave na teritoriji raškog, moravičkog, pirotskog, topličkog, pećkog, kosovskomitrovačkog, kosovskopomoravskog i kosovskog okruga 1. i 2. januara, dok će u pčinjskom i prizrenskom okrugu takve vrednosti biti zabeležene 2. januara.

Kako navode iz „Batuta“, iako se radi o opasnim pojavama, uslovi za pojavu talasa hladnoće prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije ne postoje. Delovi centralne, zapadne, južne i istočne Srbije će se u drugoj polovini posmatranog perioda (24. decembar – 2. januar) svrstati u kategoriju potencijalno opasne pojave.

U većem delu Srbije to će se dogoditi 1. i 2. januara.

Stručnjaci objašnjavaju da se talas hladnoće definiše kao pojava od najmanje tri uzastopna dana kada je minimalna dnevna temperatura vazduha ispod kritične vrednosti. „Na osnovu najnovijih prognostičkih produkata ne postoje uslovi za pojavu talasa hladnoće u datom periodu“, navodi se u saopštenju.

Šta znači potencijalno opasna pojava?

To podrazumeva da vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali zahtevaju oprez ukoliko planirate aktivnosti izložene meteorološkom riziku. Takve pojave mogu izazvati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Uključuju srednju temperaturu oko 2 °C, pojavu leda i obilnih padavina.

Preporuke građanima

Građanima se savetuje:

- toplo odevanje,

- konzumacija toplih napitaka,

- preduzimanje neophodnih mera opreza prilikom izlaska napolje.

Autor: Dalibor Stankov