Nestao Aleksandar iz Čačka: Izašao da prošeta bez telefona, pa seo u taksi

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Aleksandar Velić (32) iz Čačka izašao je da prošeta u ponedeljak, 22. decembra i od tada mu se gubi svaki trag. U danu nestanka Aleksandar je nosio crn donji deo trenerke, crnu jaknu i crno-zlatne patike.

Prema rečima njegovog brata, poslednja indormaciju koju imaju je da je osoba koja liči na Aleksandra viđena u Ušću.

"Imamo informaciju da je u Čačku seo u taksi koji ga je odvezao do kraljevačke autobuske stanice. Policija je pronašla taksistu, koji kaže da mu je moj brat rekao da ide u Rašku. Šta će on tamo, ne znamo, tamo nemamo nikoga. Jednim autobuskim prevoznikom je navodno stigao do Raške. Osoba slična njemu viđena je u Ušću, to čekamo da proveri noćna patrola policije", kaže brat.

Prema njegovim rečima, Aleksandar je pre oko mesec dana izašao iz bolnice. Imao je tešku operaciju, izvađen mu je bubreg, a osim toga pretrpeo je i šlog, Ima protezu na nozi, pa malo teže, karakteristično hoda. Pešaka, kaže on, ne bi mogao daleko da stigne.

Aleksandar nije sa sobom poneo ni mobilni telefon ni ličnu kartu, samo novac. Za njega je, kaže brat, uobičajeno da kad izađe iz kuće ne ponese telefon.

Autor: Pink.rs

