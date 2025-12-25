DECI RASPUST NIJE MOGAO LEPŠE DA KRENE! Sneg će okovati Srbiju: Temperature u MINUSU, a onda stiže još jedna neočekivana pojava (FOTO)

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se sutra očekuje oblačno i hladnije vreme, uz sneg, dok će u pojedinim krajevima padati kiša.

Sneg će pretežno padati u oblastima koje se nalaze južnije od Save i Dunava, uz stvaranje snežnog pokrivača, dok će u Vojvodini, nakon suvog jutra, u toku dana padavine biti uglavnom u vidu kiše ili susnežice.



Do večeri u većini regiona uslediće prestanak padavina, osim u istočnoj Srbiji, gde se prestanak snega očekuje kasnije tokom noći. Duvaće slab i umeren vetar, a u istočnoj Srbiji, Podunavlju, Posavini i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni.



Temperatura će se u prvom delu dana kretati u intervalu od 0 do 5 stepeni, a posle podne i uveče od -3 do 2 stepena.

U Beogradu će biti oblačno, vetrovito i malo hladnije sa padavinama, koje će u nižim delovima grada tokom većeg dela dana biti na granici kiše i snega, dok se u višim delovima Beograda prognozira sneg uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

Duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 2 do 4 stepena, tokom dana u padu, a uveče oko 0. Krajem dana i u toku noći očekuje se da će sneg prestati da pada.

Autor: D.Bošković