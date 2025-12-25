AKTUELNO

Društvo

DECI RASPUST NIJE MOGAO LEPŠE DA KRENE! Sneg će okovati Srbiju: Temperature u MINUSU, a onda stiže još jedna neočekivana pojava (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se sutra očekuje oblačno i hladnije vreme, uz sneg, dok će u pojedinim krajevima padati kiša.

Sneg će pretežno padati u oblastima koje se nalaze južnije od Save i Dunava, uz stvaranje snežnog pokrivača, dok će u Vojvodini, nakon suvog jutra, u toku dana padavine biti uglavnom u vidu kiše ili susnežice.

Foto: Pixabay.com


Do večeri u većini regiona uslediće prestanak padavina, osim u istočnoj Srbiji, gde se prestanak snega očekuje kasnije tokom noći. Duvaće slab i umeren vetar, a u istočnoj Srbiji, Podunavlju, Posavini i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni.


Temperatura će se u prvom delu dana kretati u intervalu od 0 do 5 stepeni, a posle podne i uveče od -3 do 2 stepena.

U Beogradu će biti oblačno, vetrovito i malo hladnije sa padavinama, koje će u nižim delovima grada tokom većeg dela dana biti na granici kiše i snega, dok se u višim delovima Beograda prognozira sneg uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

Foto: RINA

Duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 2 do 4 stepena, tokom dana u padu, a uveče oko 0. Krajem dana i u toku noći očekuje se da će sneg prestati da pada.

Autor: D.Bošković

#Padavine

#Raspust

#Sneg

#Srbija

#minus

#pojava

POVEZANE VESTI

Društvo

ZIMSKA NEDELJA: Oblaci, kiša i sneg! U narednim danima stiže VREMENSKA PROMENA koja će se mnogim svideti

Društvo

RHMZ objavio najnoviju najavu: Sutra osetni PAD TEMPERATURE, ponegde i pljuskovi! Evo kakvo nas vreme očekuje narednih sedam dana

Društvo

DANAS HLADNIJE, A U OVIM PREDELIMA OČEKUJU SE KIŠA I SNEG! Temperatura od 8 do 12 stepeni, evo šta nas očekuje do kraja sedmice!

Društvo

Da li nam napokon sledi LEPŠE VREME?! Evo koje temperature nas očekuju sutra

Društvo

NEVREME STIŽE U SRBIJU! RHMZ izdao upozorenje, pogledajte DETALJNU prognozu po danima - Iznenadićete se padom temperature

Društvo

TOKOM DANA KIŠA, a onda STIŽE JAČE ZAHLAĐENJE I SNEG: Detaljna prognoza do kraja sedmice, zabeleće se i u nižim predelima