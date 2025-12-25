Direktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović najavio je na svom Instagram nalogu drugu generaciju oružija sa fotonskim snopovima!

Željko Mitrović pre 4 meseca je predstavio njegovu verziju generatora fotonskog snopa na talasnoj dužini od 1.000 nanometara koji može da preseče čelik debljine čak 20 milimetara.

Sada najavljuje i drugu generaciju oružja sa fotonskim snopovima!

Za samo nekoliko dana, a možda i pre Nove godine, predstaviću svoj najnoviji rad, drugu generaciju oružija sa fotonskim snopovima! Ovakvi laseri velih snaga, mogu prepoloviti tenk na razdaljini od nekoliko kilometara, ili preseći avion na pola, i do 10 km visine! Ova magična talasna dužina od 1070 nanometara, blizu infra-crvenog spektra, sigurno predstavlja budućnost laserskog ratovanja! Kao tizer i najavu puštam ovaj video-trejler, gde se Zex Ra sprema da predstavi novu generaciju njegovog oružija Amon Ra, sada već druge generacije ovog cudesnog fotonskog neutralizatora!!! Vidimo se VRLO uskoro!

Željko Mitrović je demonstrirao kako funkcioniše novo oružje nastalo u PR-DC, koje je kako kaže, oružje budućnosti - pod imenom AMON RA.

- Bog svih bogova, egipatski Amon Ra kao vrhovni bog svetla, i bog sunca... je poprilično dobro ime za, ovo, ja verujem, buduće najmoćnije antiterorističko oružje. Radi se o kontrolisanom fotonskom snopu. Ovo što ćemo videti sada je oko 1.000 nanometara i snage 2 kilovata. Dometi ovoga su do recimo 500 metara i može preseći čelik... Ozbiljnije snage mogu preseći tenk. To je donji infra red spektar, koji je veoma moćan i opasan. Ovo radimo pre svega da ponudimo Vojsci Republike Srbije, ali ćemo ponuditi i drugim vojskama, prijateljskim naravno - rekao je Mitrović.

Bez ikakve dileme, to će biti oružje budućnosti, naveo je Mitrović.

- Svetlost formira život na planeti, zapravo, fotoni dolaze sa Sunca, putuju samo 8,9 minuta i omogućavaju život... ali, koliko je značajno to za život, toliko je i opasno, što znači da nekontrolisana fotonska emisija koja je generisana velikim fuzijama na Suncu, može uzeti živote. Veoma je opasno oružje - napomenuo je Mitrović.

- Tih 150 miliona kilometara, fotoni su tu za 8,9 minuta. To je ogromna brzina u sekundi, što je približno 300 000 kilometara po sekundi - objasnio je tada.

Autor: Jovana Nerić