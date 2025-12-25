Važno za plaćanje poreza: 15. januar ključan, velike šanse da vas taj dan čeka naplata

Poreska uprava Republike Srbije objavila je vodić kroz plaćanje poreza u januaru 2026.

Poreska uprava Republike Srbije objavila je poreski kalendar sa pregledom obaveza koje dospevaju tokom januara 2026. godine. U nastavku su navedeni svi važni rokovi za podnošenje poreskih prijava, izveštaja i plaćanje obaveza.

05. januar 2026. godine

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike, kao i drugih zabavnih programa, za decembar 2025. godine, na Obrascu OZU.

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI za decembar 2025. godine, kao i uplata propisanih sredstava.

12. januar 2026. godine

Podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza za decembar 2025. godine.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV-a za decembar 2025. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

15. januar 2026. godine

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za decembar 2025. godine.

Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za četvrti kvartal 2025. godine.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za decembar 2025. godine.

Podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za decembar 2025. godine.

Podnošenje poreske prijave za PDV na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV-a za decembar 2025. godine.

Podnošenje obrasca PID PDV 1 za decembar 2025. godine, ukoliko je u tom mesecu ispunjen neki od uslova za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Podnošenje poreske prijave za PDV na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV-a za četvrto tromesečje 2025. godine.

Podnošenje obrasca PID PDV 1 za četvrto tromesečje 2025. godine, ukoliko su ispunjeni propisani uslovi.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za decembar 2025. godine.

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 31. decembra 2025. godine.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za decembar 2025. godine na Obrascu PP OA.

Podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za decembar 2025. godine na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

Podnošenje proizvodnog normativa od strane proizvođača akciznih proizvoda, koji se primenjuje za umanjenje obračunate akcize u 2026. godini.

30. januar 2026. godine

Podnošenje poreske prijave na Obrascu PP OPO-K i plaćanje obaveza za prihode od ugovorene naknade po osnovu autorskih i srodnih prava, kao i za ugovorenu naknadu za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, za četvrti kvartal 2025. godine.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 1. do 15. januara 2026. godine na Obrascu PP OA i plaćanje obračunate akcize.

Rok za poreske obaveze koje dospevaju na neradni dan pomera se na prvi naredni radni dan, osim roka za plaćanje akcize obračunate za period od 1. do 15. dana u mesecu, koji se pomera na poslednji radni dan u tom mesecu.

Autor: D.Bošković