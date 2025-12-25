AKTUELNO

Društvo

Na šetalištu u Severnoj Mitrovici postavljena novogodišnja jelka, pripadnici KP tražili dozvolu na uvid

Izvor: Pink.rs/Kosovo online, Foto: Kosovo online ||

Na šetalištu u Severnoj Mitrovici počelo je postavljanje novogodišnje rasvete i dekoracije.

Prilikom postavljanja jelke, pripadnici Kosovske policije prišli su radnicima i zatražili dozvolu za postavljanje rasvete, koju je Opština Severna Mitrovica, kako kažu za Kosovo onlajn, ranije uredno dobila.

Nakon što su se uverili da dozvola postoji, policajci su se udaljili, a sa postavljanjem jelke je nastavljeno.

Prethodnih dana postavljene su i dekorativne svetiljke na stubovima ulične rasvete, pa mitrovačko šetalište odiše duhom predstojećih praznika.

Autor: Jovana Nerić

#DEKORACIJA

#Jelka

#Policija

#Severna Mitrovica

POVEZANE VESTI

Politika

Velike gužve na biralištima u Severnoj Mitrovici (FOTO)

Politika

KURTIJEVA POLICIJA NASTAVLJA LOV NA SRBE: Uz potezanje pištolja uhapsili još jednog u Severnoj Mitrovici

Politika

Kandidat Srpske liste Igor Simić glasao u Severnoj Mitrovici

Politika

TRI DANA NAKON IZBORA: Počelo prebrojavanje glasova u Severnoj Mitrovici

Hronika

Albanac upao u lokal u Severnoj Mitrovici, pa nožem pretio zaposlenima: Policija hitno reagovala

Politika

NA BRUTALAN NAČIN NASTAVLJEN TEROR PRIŠTINE! Kancelarija za KiM reagovala na upad Kurtijeve policije u srpske institucije u Severnoj Mitrovici