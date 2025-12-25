Na šetalištu u Severnoj Mitrovici postavljena novogodišnja jelka, pripadnici KP tražili dozvolu na uvid

Na šetalištu u Severnoj Mitrovici počelo je postavljanje novogodišnje rasvete i dekoracije.
Prilikom postavljanja jelke, pripadnici Kosovske policije prišli su radnicima i zatražili dozvolu za postavljanje rasvete, koju je Opština Severna Mitrovica, kako kažu za Kosovo onlajn, ranije uredno dobila.
Nakon što su se uverili da dozvola postoji, policajci su se udaljili, a sa postavljanjem jelke je nastavljeno.
Prethodnih dana postavljene su i dekorativne svetiljke na stubovima ulične rasvete, pa mitrovačko šetalište odiše duhom predstojećih praznika.
Autor: Jovana Nerić