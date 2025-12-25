AKTUELNO

Društvo

Apokaliptične scene kod Paraćina! Strašna snežna mećava okovala put, vozila se jedva probijaju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: RINA ||

Jeziv video snimak usnimljen je danas u popodnevnim časovima na putu Zaječar-Paraćin, a koji je, kako se iz priloženog vidi, snežna mećava gotovo okovala.

Apokaliptičan video sa srpskih puteva objavila je Instagram stranica "192_rs", pa savetovala svim građanima da ne kreću na put u ovom delu Srbije bez preke potrebe.

"Put Zaječar-Paraćin je potpuno neočišćen, savetuje se da ne krećete na put bez preke potrebe. Koristite obaveznu zimsku opremu", piše pomenuta stranica.

Kako se vidi na snimku, vozila se oprezno probijaju kroz snegom zavejan put, dok je i vidljivost dosta smanjena, pa vožnja trenutno na ovom mestu izgleda jezivo.

Autor: Jovana Nerić

#Mećava

#Paraćin

#Sneg

#Zaječar

POVEZANE VESTI

Društvo

SNAŽNA MEĆAVA OKOVALA ZLATIBOR Sneg napravio potpuni kolaps, vozila jedva da mrdaju, formirana kilometarska kolona (FOTO)

Svet

LEDENO DOBA U AMERICI: Snežna mećava okovala niz gradova, otkazano hiljadu letova, masovni lančani sudar vozila u Indijani! (VIDEO)

Hronika

Majku je izgubio pre 20 dana...Tužna sudbina Ivana koji je poginuo u udesu kod Paraćina

Hronika

Jeziv prizor na mestu nesreće! Horor na magistrali, vozila zgužvana, tri osobe NA MESTU OSTALE MRTVE

Hronika

POGINULE TRI OSOBE! Jeziva nesreća na putu Zaječar - Paraćin: Vatrogasci sekli vozila da oslobode tela

Svet

SNEŽNA MEĆAVA KAKVA SE NIJE MOGLA VIDETI NI U DECEMBRU: Sneg okovao Kaliforniju, saobraćaj u prekidu