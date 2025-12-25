Apokaliptične scene kod Paraćina! Strašna snežna mećava okovala put, vozila se jedva probijaju (VIDEO)

Jeziv video snimak usnimljen je danas u popodnevnim časovima na putu Zaječar-Paraćin, a koji je, kako se iz priloženog vidi, snežna mećava gotovo okovala.

Apokaliptičan video sa srpskih puteva objavila je Instagram stranica "192_rs", pa savetovala svim građanima da ne kreću na put u ovom delu Srbije bez preke potrebe.

"Put Zaječar-Paraćin je potpuno neočišćen, savetuje se da ne krećete na put bez preke potrebe. Koristite obaveznu zimsku opremu", piše pomenuta stranica.

Kako se vidi na snimku, vozila se oprezno probijaju kroz snegom zavejan put, dok je i vidljivost dosta smanjena, pa vožnja trenutno na ovom mestu izgleda jezivo.



Autor: Jovana Nerić