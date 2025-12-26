Nagrađena 23 tima u finalu InnovNation Competition Serbia takmičenja! Za dalji razvoj inovativnih ideja i tržišni rast 9,2 miliona dinara

Ukupno 23 inovativna tima, među kojima 11 startap timova i kompanija, kao i po šest najboljih timova u kategorijama srednjoškolaca i studenata, nagrađeno je u finalu InnovNation Competition Serbia takmičenja održanom tokom prethodna dva dana u Naučno - tehnološkom parku Beograd. Finansijska podrška, u ukupnom iznosu od 9,2 miliona dinara, omogućiće timovima da dalje razvijaju svoje inovativne proizvode i usluge i povećaju potencijal za tržišni i globalni uspeh.

Cilj InnovNation Competition Serbia takmičenja, koje je Naučno-tehnološki park Beograd realizovao uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i partnera iz inovacionog ekosistema, jeste razvoj inovativnog i preduzetničkog razmišljanja kod mladih, njihovo povezivanje sa ključnim akterima ekosistema i podrška u prvim, ključnim koracima razvoja inovativnih ideja.

Na takmičenje je prijavljeno više od 200 timova iz cele Srbije, od kojih je 67 prošlo predselekciju žirija i predstavilo se u finalu. Kroz pitch prezentacije, timovi su pred žirijem demonstrirali kako njihova rešenja menjaju zajednice i doprinose razvoju novih tehnologija i inovacija, a takmičenje je potvrdilo da među mladima postoji snažan potencijal za stvaranje novih tehnoloških rešenja, kao i spremnost da ideje razvijaju na tržišno orijentisan način.

Finalisti su u prethodnih mesec dana imali priliku da rade i sa iskusnim mentorima i ekspertima iz različitih oblasti poslovanja, učestvuju u grupnim radionicama i dodatno unaprede svoje ideje.

Finalu takmičenja u Naučno - tehnološkom parku Beograd su pored timova, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, fakulteta i srednjih škola, investicionih fondova, naučno-tehnoloških parkova, i drugih organizacija koje pružaju podršku inovacijama u Srbiji.

