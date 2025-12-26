OTVORENA ZIMSKA SEZONA NA ZLATIBORU Dvodnevna manifestacija 'Golden Winter Opening' obeležava početak zimske sezone

Danas je na početnoj stanici Gold gondole, u okviru dvodnevne manifestacije „Golden Winter Opening“, zvanično otvorena zimska sezona na Zlatiboru.

Predsednik Opštine Čajetina, Milan Stamatović, tim povodom je rekao: „Zlatibor jeatraktivan tokom cele godine, čak i bez snežnih padavina. Jedna smo od retkihturističkih destinacija sa visokom popunjenošću tokom čitave godine. Uprkos svetskojekonomskoj krizi, Zlatibor beleži rast, kako u broju gostiju, tako i u broju stalnihstanovnika. Ove godine lokalna samouprava započela je izradu projektnedokumentacije za važne kapitalne projekte, poput Zlatnog grada na potezu Ribnice,aerodroma i sportskih terena.“

Zlatibor, naša najposećenija planina, od početka ove godine ostvario je više od1.100.000 registrovanih noćenja. Prošle sezone je samo u periodu novogodišnjihpraznika zabeleženo preko 100.000 posetilaca, a predstavnici Turističke organizacijeZlatibora očekuju još veći broj gostiju tokom predstojeće zimske sezone.

„Pripremili smo raznovrsne sadržaje koji Zlatibor približavaju svim generacijama.Tokom čitave sezone posetioce očekuju brojna dešavanja, sa posebnim akcentom nanovogodišnji period. Za doček Nove godine na Kraljevom trgu nastupa Dejan Matić, uponoć trubački orkestar Dejana Jevđića, 1. januara publiku očekuje Breskvica, dok će 2.januara na istom mestu nastupiti Džejla Ramović. Hotelijeri su takođe, pripremili bogatuponudu zimskih paketa, kako bi svako pronašao idealno iskustvo na planini”, izjavio je Vladimir Živanović, direktor Turističke organizacije Zlatibor.

Gold gondola, najduža panoramska gondola na svetu, koja je ovog proleća prevezlamilionitog putnika, spremno dočekuje ljubitelje zime. Tokom vikenda, kao i svakogutorka tokom trajanja školskog raspusta, posetioce očekuju radionice hrane i pića,prezentacije domaćih proizvoda i nastupi di-džejeva.

„Zimsku sezonu 2025/2026. dočekujemo spremni. Kroz nove programe, poput ZlatiborDual Experience, ali i brojne zimske događaje, želimo da svakom posetiocu ponudimojedinstveno iskustvo. Posebnu simboliku ovoj sezoni daju i važni jubileji kojeobeležavamo u januaru – deset godina od osnivanja preduzeća i pet godina rada Goldgondole, što nas dodatno motiviše da nastavimo sa razvojem gondole kao jednog odključnih doživljajnih centara Zlatibora“, izjavila je direktorka Gold gondole, Bojana Božanić.

„Zlatibor uspeva da očuva ravnotežu između prirodnog ambijenta i savremenogturističkog razvoja. Kao najposećenija planina u Srbiji, kontinuirano ima potrebu zakvalitetnim smeštajnim kapacitetima, zbog čega nam je čast da, kao najnoviji smeštajnikompleks, podržimo manifestaciju Golden Winter Opening i otvorimo vrata svimposetiocima koji žele da upoznaju bogatu ponudu destinacije“, rekao je Miloš Lojaničić, menadžer Golden Panorama kompleksa.

U okviru „Golden Winter Opening“-a, danas se otvara i „Zlatiborska božićna bajka“ uzdodelu novogodišnjih paketića za decu sa teritorije opštine Čajetina. Ova manifestacijatraje do 31. januara i pruža celodnevne aktivnosti za najmlađe, uključujući koncerte,predstave i radionice.

Manifestacija „Golden Winter Opening“, koja se održava 26. i 27. decembra,povezuje urbano i tradicionalno lice Zlatibora. Duh planine i lokalne tradicije bićeprisutan na Zlatiborskoj pijaci i Zlatnom bazaru,dok će urbanu atmosferu doneti di-džejsesije na Kraljevom trgu i ispred Showroom objekta Gold gondole. Večernji deodešavanja oba dana završava se u kompleksu Golden Panorama, gde u subotukulminira kulinarskim takmičenjem, kada dva kuvara izvorno jelo interpretiraju utradicionalnom i modernom (fine dining) stilu. Paralelno sa nastupima kuvara, kustosEtnografskog muzeja će pokazati kako izvorno jelo osvetljava vezu između žive tradicijei savremenog pristupa.

Organizatori manifestacije „Golden Winter Opening“ su Turistička organizacija Zlatibora,Gold gondola Zlatibor, kompleks Golden Panorama i Trend Marketing, podpokroviteljstvom Opštine Čajetina.

Autor: Jovana Nerić