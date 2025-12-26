'MOGU DA ZAŠTITE NEBO CELE JEDNE DRŽAVE!' Željko Mitrović nastavlja da pomera granice realnog: Predstavio 'Swarm of drones' - jato dronova sa po dva lasera VELIKIH SNAGA! (VIDEO)

Željko Mitrović u saradnji sa PR-DC- jem nastavlja sa inovacijama, a u najnovijoj objavi na svom Instagram nalogu prikazao je "Swarm of drones" , odnosno - jato dronova sa po dva različita lasera velikih snaga.

"Swarm of drones", ili jato dronova sa po dva razlicita lasera velikih snaga, i slicni fotonski snopovi, generisani sa zemlje, mogli bi zaštiti nebo cele jedne države! Od nedelje krećem sa testovima i probama! Ako sam ja u pravu, laseri snage 50 kw na talasnoj duzini 1070 nm i sa preciznom automatikom za žižnu daljinu i tracking, mogli bi svaku letelicu u vazduhu preseci na pola!

Podsetimo, Mitrović je pre 4 meseca predstavio njegovu verziju generatora fotonskog snopa na talasnoj dužini od 1.000 nanometara koji može da preseče čelik debljine čak 20 milimetara.

Tu je i druga generacija oružja sa fotonskim snopovima!

Za samo nekoliko dana, a možda i pre Nove godine, predstaviću svoj najnoviji rad, drugu generaciju oružija sa fotonskim snopovima! Ovakvi laseri velih snaga, mogu prepoloviti tenk na razdaljini od nekoliko kilometara, ili preseći avion na pola, i do 10 km visine! Ova magična talasna dužina od 1070 nanometara, blizu infra-crvenog spektra, sigurno predstavlja budućnost laserskog ratovanja! Kao tizer i najavu puštam ovaj video-trejler, gde se Zex Ra sprema da predstavi novu generaciju njegovog oružija Amon Ra, sada već druge generacije ovog cudesnog fotonskog neutralizatora!!! Vidimo se VRLO uskoro!

Željko Mitrović je demonstrirao kako funkcioniše novo oružje nastalo u PR-DC, koje je kako kaže, oružje budućnosti - pod imenom AMON RA.

Autor: Jovana Nerić