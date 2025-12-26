OVO JE NAJPLAĆENIJE ZANIMANJE U SRBIJI: Evo i do koliko doguraju mesečno

PROSEČNA oktobarska neto plata u Srbiji iznosila je 110.670 dinara a podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su najveći prosek ostvarili programeri, 290.824 dinara.

Dok su najmanje plate bile u ličnim uslužnim delatnostima i iznosile su 65.568 dinara.

Prosek veći od 200.000 dinara zabeležen je u vazdušnom saobraćaju - 247.922 dinara i naučnom istraživanju i razvoju - 213.015 dinara.



Prosečna plata u prerađivačkoj industriji koja zapošljava veliki broj radnika iznosila je 99.437 dinara a razlike po granama su se kretale od 72.182 dinara koliki je bio prosek u preradi drveta, osim nameštaja do 162.981 dinar u duvanskoj proizvodnji, piše Tanjug.

Zanimljivi su podaci o prosečnim platama u proizvodnji koksa i derivata nafte, jer je njihov indeks u odnosu na septembar iznosio 24,4, prosečna oktobarska plata iznosila je 78.116 dinara dok je prosek za prvih 10 meseci bio 208.320 dinara.

Plate ispod proseka, između ostalog, zabeležene su u poljoprivredi - 89.655 dinara, građevinarstvu - 97.825 dinara, trgovini - 92.384 dinara, saobraćaju - 96.323 dinara.

Autor: D.Bošković