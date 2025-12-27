CRNI BILANS NA PUTEVIMA KOD SREMSKE MITROVICE: U 2025. godini poginule 32 osobe, policija pojačava kontrole za praznike

Stanje bezbednosti saobraćaja na području Sremske Mitrovice i Srema tokom 2025. godine ozbiljno je pogoršano, a brojke su zabrinjavajuće. Kako je upozorio komandir Saobraćajne policijske ispostave u Sremskoj Mitrovici, ove godine zabeležen je rast broja saobraćajnih nezgoda, poginulih i povređenih lica.

Na području Policijske uprave Sremska Mitrovica tokom 2025. godine dogodilo se ukupno 1.205 saobraćajnih nezgoda. U tim nesrećama život su izgubile 32 osobe, dok je 1.102 ljudi povređeno.

Praznici i loše vreme dodatno povećavaju opasnost

Saobraćajna policija upozorava da predstojeći praznici, uz loše vremenske uslove, padavine, smanjenu vidljivost i klizave kolovoze, dodatno povećavaju rizik za sve učesnike u saobraćaju.

– Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega je neophodan dodatni oprez svih vozača – poručuju iz policije.

Najčešći uzroci nesreća: brzina, alkohol i telefon

Poseban apel upućen je vozačima da se uzdrže od rizičnog ponašanja:

ne prekoračuju dozvoljenu brzinu

ne preticu na zabranjenim mestima

ne voze pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

ne koriste mobilni telefon tokom vožnje

uvek koriste sigurnosni pojas

decu prevoze u odgovarajućim sedištima i busterima

Pojačane policijske kontrole tokom praznika

Tokom prazničnih dana saobraćajna policija će sprovoditi pojačane kontrole, sa posebnim akcentom na:

kontrolu brzine

alkohol i drogu

nepropisno preticanje

način prevoza dece

korišćenje telefona i vezivanje pojaseva

Policija će istovremeno pojačano regulisati saobraćaj na najprometnijim deonicama.

– Učinite sve što možete da praznici svima prođu bezbedno. Pravila nisu tu da kvare slavlje, već da spasu živote – poručuju iz saobraćajne policije.

Autor: A.A.