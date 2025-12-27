Upozorenje MUP-a uoči praznika: Ovo pravilo važi za sve građane

Uprava saobraćajne policije uputila je apel učesnicima u saobraćaju da pokažu dodatno strpljenje i oprez zbog predstojećih praznika i vikenda kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja.

U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je Uprava saobraćajne policije izdala savete za bezbednu vožnju u zimskim uslovima.

- Usporite: Na snegu i poledici zaustavni put je znatno duži. Prilagodite brzinu stanju na putu. Držite odstojanje: Klizav kolovoz zahteva više prostora za pravovremenu reakciju. Bez naglih pokreta: Kočite blago i smireno ulazite u krivine kako biste izbegli proklizavanje. Zimska oprema je obavezna: Zimske gume obezbeđuju neophodnu stabilnost i prijaljalje. Pazite na pešake: Usled snega vidljivost je smanjena - obratite posebnu pažnju na najranjivije učesnike u saobraćaju - navodi se u saopštenju.

Ističu da su praznici vreme za porodicu i radost, a ne za žurbu.

- Ne dozvolite da vas žurba spreči u tome - vozite polako i stignite bezbedno tamo gde vas čekaju - naveli su.

Autor: D.Bošković