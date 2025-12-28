AKTUELNO

Međunarodna federacija za dijabetes zvanično priznala dijabetes tipa 5

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Međunarodna federacija za dijabetes zvanično je ove godine priznala dijabetes tipa 5, manje poznat, ali ozbiljan oblik bolesti, prenosi danas portal Sajens Alert.

Ovaj novootkriveni tip povezuje se s neuhranjenošću i razlikuje se od dijabetesa tipa 1 i tipa 2 i 3, navodi portal.

Kako se navodi, kod tipa 5 problem nastaje zbog nedovoljno razvijenog pankreasa, što je posledica dugotrajnog nedostatka hranjivih materija u ranom životu.


Osobe sa ovim oblikom dijabetesa imaju manjak insulina, ali njihovo telo nije otporno na njega, što znači da u nekim slučajevima nije nužno da koriste insulinske injekcije, već mogu da uzimaju oralne lekove.

Međunarodna federacija za dijabetes pozvala je i druge zdravstvene institucije da zvanično priznaju ovaj tip dijabetesa koji je retko istraživan, ali se, ipak, veruje da od njega boluje do 25 miliona ljudi u svetu.

Dijabetes tipa 5 prvi put je opisan 1955. na Jamajci.

Tokom sedam decenija, naučnici su raspravljali o tome da li ovaj tip dijabetesa uopšte postoji, a do danas se nije došlo do dogovora o tome kako ga dijagnostifikovati, ili lečiti.

"Razumevanje specifičnih tipova dijabetesa je od ključnog značaja da se obezbedi pravilan tretman", zaključio je istraživač sa Univerziteta Ekseter, Kreg Bil.

Autor: D.Bošković

