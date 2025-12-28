I Baba Vanga ima zlokobno proročanstvo za kraj 2025. godine: Vanzemaljci uz televizijski prenos...

Baba Vanga najpoznatija svetska proročica takođe je imala zlokobno proročanstvo za kraj 2025. godine, baš poput francuskog vidovnjaka Nostardamusa, koji je "predvideo" leteću kuglu koja će se pojaviti na nebu.

Slepa proročica, koja je navodno predvidela napade od 11. septembra na SAD i pandemiju Covid-19, možda je samo nekoliko dana udaljena od još jednog proročanstva koje bi moglo da promeni svet, prenosi Daily Mail.

Baba Vanga, koja je preminula 1996. godine, bila je bugarski mistik i proročica koja je postala kultna figura među teoretičarima zavere nakon što su se neka od njenih jezivih predviđanja obistinila.



Sada se jedno njeno proročanstvo za 2025. godinu, u kojem je predviđeno da će ljudi te godine stupiti u kontakt sa vanzemaljskim životom, direktno povezuje sa nepoznatim događajem koji će globalno biti prenošen na televiziji.



Kako kalendarska godina uskoro ističe, opcije za ostvarenje tog proročanstva su sužene na aktuelno takmičenje u fudbalu - Afrički kup nacija, i na doček Nove godine, koji se tradicionalo prenosi na televizijama šurim sveta.

Specifično, vizija ove proročice opisivala je NLO koji će se pojaviti poput "novog svetla na nebu" iznad neimenovanog događaja, omogućavajući čovečanstvu prvi susret sa vanzemaljcima - donoseći svetu odgovore umesto straha.



Baba Vanga nije ostavila pisane zapise svojih proročanstava. Većina informacija dolazila je od njene nećake Krasimire Stojanove ili drugih sledbenika koji su beležili njene navodne vizije nakon njene smrti, a koji su optuženi da su pogrešno tumačili njene reči.

Iako se proročanstvo tumači kao događaj koji bi se mogao desiti tokom velikog sportskog događaja, nikada nije bilo dokaza da je Baba Vanga mislila na sportsko takmičenje poput Super Bola, Svetske serije ili nedavne ceremonije FIFA Svetskog prvenstva.

Afrički kup nacija traje do 18. januara 2026. godine i prati ga oko dve milijarde navijača u više od 180 teritorija širom sveta. Istovremeno, prenosi dočeka Nove godine gledaju milioni ljudi u svim vremenskim zonama na Zemlji.

Poslednji neuspešni pokušaj ispunjenja vizije za 2025. dogodio se 5. decembra, kada su mnogi na društvenim mrežama spekulisali da bi žreb 48 kvalifikovanih timova za Svetsko prvenstvo, koji je pratilo milijarde gledalaca širom sveta, mogao da se računa kao taj događaj.

Iako je predviđanje za 2025. godinu ostalo nejasno, oni koji su protumačili proročanstvo Babe Vange veruju da se svetlost jasno odnosi na vanzemaljsku letelicu koja se pojavljuje iznad sportskog objekta.

Neki na društvenim mrežama tvrde da se predviđanje Babe Vange već ostvarilo, zahvaljujući prolasku misterioznog međuzvezdanog objekta 3I/ATLAS, koji je najbliže prošao pored Zemlje 19. decembra.

NASA i drugi astronomi su zaključili da je objekat beživotna kometa, ali mnogi u javnosti, uključujući barem jednog uglednog istraživača, i dalje veruju da bi 3I/ATLAS mogla biti vanzemaljska letelica.



Takođe je bilo spekulacija da bi svetlost u viziji Babe Vange mogla da se odnosi na meteorski pljusak, severno svetlo ili očekivanu supernovu T Coronae Borealis Nova udaljenu 3.000 svetlosnih godina, koja bi bila vidljiva sa Zemlje.

Baba Vangi se pripisuje predviđanje uništenja ruske podmornice Kursk, koja je potonula u Barencovom moru 2000. godine.

Baba Vanga je takođe rekla da će se „dve metalne ptice srušiti na američku braću i da će se krv proliti“, što je, prema rečima vernika, tačno opisalo terorističke napade 11. septembra.

Druga proročanstva koja su se ostvarila uključuju cunami u Indijskom okeanu 2004. godine, u kojem je poginulo preko 230.000 ljudi, izbor Baraka Obame 2008. godine i uspon islamske terorističke grupe ISIS 2010. godine.



Baba Vanga je čak tačno predvidela i sopstvenu smrt, otkrivši da će umreti 11. avgusta 1996. godine u 85. godini života.

Međutim, bilo je nekoliko promašaja usput, uključujući predviđanje da će od 2010. do 2016. godine biti nuklearni rat.

Takođe se kaže da je pogrešno predvidela da će Evropa biti napuštena do 2016. godine nakon mnogih ratova i hemijskih napada, i da će nekoliko svetskih lidera biti ubijeno tokom iste godine u 2000-im.

Autor: D.Bošković