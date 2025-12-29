Zemljotres pogodio Srbiju: Zatreslo se između dva grada

Srbiju je ovog jutra pogodiozemljotres jačine od 1,9 stepena po Rihteru, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Prema trenutno dostupnim informacijama, potres se dogodio u u 5:31 jutros, a epicentar je zabeležen na dubini od 33 kilometra.

Registrovan je na području između dva grada - Bora i Zaječara, s tim da su Čokonjar, Trnavac, Rgotina i Koprivnica najbliža naseljena mesta.

Prema raspoloživim podacima Republičkog seizmološkog zavoda Srbije, epicentar je lociran na geografskim koordinatama širine 44, 01 N i dužine 22, 19.

Ovaj potres spada u kategoriju umerenih i s obzirom na lokaciju i intenzitet sumnja se da nije bilo neke materijalne štete.

