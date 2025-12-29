AKTUELNO

Društvo

Bocan-Harčenko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Kompanija "Gaspromnjeft" i rusko-srpska Naftna industrija Srbije (NIS), zajedno sa srpskom vladom, nastavljaju da snabdevaju zemlju gorivom i nakon stupanja na snagu američkih sankcija protiv NIS-a 9. oktobra, izjavio je danas ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko.

- "Gaspromnjeft" je, u saradnji sa srpskom vladom i svojim partnerima ovde, obezbedio besprekorno poslovanje NIS-a čak i tokom perioda sankcija. Niko od potrošača nije osetio ni najmanji negativan uticaj - bilo da su to individualni potrošači, veliki potrošači kao što je poljoprivredni sektor ili (nacionalna avio-kompanija) "Er Srbija" - naglasio je Bocan-Harčenko za ruske medije.

Prema njegovim rečima, NIS je nastavio i nastavlja da ispunjava sve svoje obaveze i nesmetano posluje, snabdevajući tržište proizvodima veoma visokog kvaliteta.

Autor: Iva Besarabić

#Bocan-Harčenko

#GASPROMNJEFT

#Gorivo

#Nis

#Pumpa

POVEZANE VESTI

Politika

Rusija garantuje: NIS spreman za sankcije, Srbija neće ostati bez energetike!

Politika

'RUSIJA NEĆE OKRENUTI LEĐA SRBIJI' Bocan Harčenko o sankcijama: NIS dobro pripremljen za situaciju

Politika

BOCAN-HARČENKO O NIS-U: Traži se rešenje u duhu prijateljskih odnosa Rusije i Srbije

Društvo

Oglasio se većinski vlasnika NIS-a: Evo šta kažu o rafineriji

Politika

NIS podneo dopunjeni novi zahtev za odlaganje sankcija!

Politika

RUSKI AMBASADOR BOCAN-HARČENKO O BLOKADAMA: Spoljne antisrpske snage koriste proteste, situacija u Srbiji je pod kontrolom vlasti