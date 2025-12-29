JOŠ JEDAN URGENTNI CENTAR U SRBIJI ZABRANIO POSETE Odluka važi na svim jedinicama bolnice

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije i naglog porasta oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija u Srbiji, u Univerzitetskom kliničkom centru Niš uvedena je zabrana poseta pacijentima na svim klinikama.

Univerzitetski klinički centar Niš uveo je zabranu poseta pacijentima na svim organizacionim jedinicama, u cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija među hospitalizovanim pacijentima.

Ova odluka doneta je na osnovu preporuke Komisije za bolničke infekcije UKC Niš.

- U cilju prevencije i kontrole širenja respiratornih infekcija kod pacijenata hospitalizovanih na klinikama, a na osnovu preporuke Komisije za bolničke infekcije UKC Niš, uvodi se zabrana poseta na svim organizacionim jedinicama - navodi se u saopštenju UKC Niš.

Oglasio se "Batut" zbog gripa

Odluka dolazi u trenutku kada, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", epidemiološki pokazatelji ukazuju na široku geografsku rasprostranjenost gripa i porast oboljevanja.

Tokom 51. izveštajne nedelje, od 15. do 21. decembra 2025. godine, u Srbiji je zabeleženo 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za više od 55 odsto više u odnosu na prethodnu nedelju.

Kako navodi "Batut", klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije u porastu. Posebno zabrinjava podatak da su najviše stope oboljevanja registrovane kod dece, naročito u uzrastu do 14 godina.

Apel svim građanima

Istovremeno, u okviru nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je gotovo 18.000 slučajeva, uz rast od 17 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, dok su laboratorijski potvrđeni i slučajevi infekcije virusima gripa tipa A i B, uključujući i Nišavski okrug.

Zdravstvene ustanove apeluju na građane da poštuju uvedene mere, kao i da u slučaju simptoma respiratornih infekcija izbegavaju kontakte sa hroničnim bolesnicima i osobama sa oslabljenim imunitetom.

Zabranjene poseti i u ovim gradovima

I Kliničko-bolnički centar "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" saopštio je da su, usled trenutne epidemiološke situacije, posete hospitalizovanim pacijentima privremeno obustavljene.

Prema pisanju medija, zbog povećanog broja obolelih od respiratornih infekcija, u Zdravstvenom centru Loznica od, 22. decembra 2025. godine, privremeno su zabranjene posete pacijentima.

Podsetimo, prošle nedelje posete su zabranjene u i na odeljenju pedijatrije i psihijatrije u UKC Kragujevac.

Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu prva je donela odluku o zabrani poseta, i to takođe zbog respiratornih infekcija koje su ovih dana u porastu.

Autor: S.M.