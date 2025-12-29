Roditelji đaka, sutra je važan datum, a nije kraj škole: Ističe rok za ovu prijavu, evo o čemu se radi

Ivan Ćilerdžić, pomoćnik ministra prosvete, izjavio je danas da je oko 98 odsto učenika osmih razreda podnelo prijave za završni ispit i podsetio da prijava traje do sutra, do kada će učenici moći da izaberu i treći predmet za završni ispit.

Ćilerdžić je za Tanjug rekao da osmi razred ove školske godine završava nešto više od 64.000 učenika, kao i da je njih oko 63.100 podnelo prijave za polaganje završnog ispita, odnosno polaganje male mature.

- Ministarstvo prosvete je omogućilo prijavu putem portala Moja srednja škola, počev od 1. decembra. Škole su imale obavezu da u saradnji sa roditeljima prvo naprave roditeljski sastanak, obaveste ih o svim pojedinostima oko prijave učenika, pogotovo za ovaj treći test, ali i uopšte za prijavu za završni ispit - naglasio je pomoćnik ministra.

Osmaci će moći i da se predomisle

On je ukazao da učenici imaju mogućnost da biraju pet različitih predmeta za treći test, kao i da je najveći procenat učenika za treći predmet izabrao geografiju.

- Što se tiče trećeg testa, roditelji su imali zajedno sa učenicima mogućnost da biraju pet različitih predmeta - istorija, geografija, biologija, fizika i hemija. Kao što je to bila praksa prethodnih godina, najviše su se učenici odlučili za predmet geografiju, negde oko 41 odsto, za biologiju 35 odsto, za istoriju oko devet odsto, a za hemiju i fiziku između šest i po i sedam i po odsto - objasnio je on.

Ako se neko predomisli za treći ispit, ima još dva termina

Pomoćnik ministra je naveo da će učenici, ukoliko se predomisle, u dva termina moći da promene treći predmet za završni ispit.

- Oni će imati 28. i 29. januara mogućnost ispravke, ali glavna ispravka i mogućnost promene neposredno u školi je 1. i 2. aprila, kada će deca videti posle probnog završnog testa kako izgleda test iz tog izbornog predmeta i na osnovu toga, ukoliko žele da promene, to će moći prema kalendaru koji je već moguće videti i na sajtu Ministarstva prosvete - objasnio je Ćilerdžić.

Kako je rekao, raspust je dobra prilika da učenici na portalu Moja srednja škola kroz e-vežbaonicu pronađu zadatke za vežbu i upoznaju se sa zadacima koji ih očekuju na završnom testu.

- Škole rade pripremu učenika za završni ispit od 1. septembra, a intenzivnije u drugom polugodištu. Sada ide raspust i to je period kad oni mogu malo da se opuste i da se odmore od redovnih aktivnosti, ali da ne zaborave na učenje, i to je prilika da se kroz elektronsko izdanje pripreme i e-vežbaonice malo edukuju, pogledaju kakvi su zadaci bili prethodnih godina, da li su to zadaci osnovnog, srednjeg ili naprednog nivoa. Mogu da vide i šta će ih očekivati 27. i 28. marta, kada je prvi probni završni test koji će nam služiti da pogledamo trenutno znanje naših učenika i vidimo šta možemo da pojačamo sa ciljem da u junu što bolje urade taj test - poručio je Ćilerdžić.

Pomoćnik ministra je objasnio da je jedan deo prijava išao preko portala Moja srednja škola, dok je za roditelje i učenike koji nemaju tehničke mogućnosti bilo omogućeno da izvrše prijave na administrativnom portalu preko škola.

Autor: Iva Besarabić