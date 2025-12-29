AKTUELNO

Društvo

Više od 200 paketića za najmlađe: Nastavlja se humanitarna akcija Fondacije Meridian i Crvene zvezde

Izvor: Promo, Foto: Promo/Meridian ||

Crveno-beli karavan nastavlja svoje putovanje.

U susret novogodišnjim praznicima, Fondacija Meridian i Košarkaški klub Crvena zvezda Meridianbet realizovali su donaciju više od 200 novogodišnjih paketića Radnoj jedinici Stacionar u okviru Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj.

Ovom akcijom obuhvaćeni su mališani koji borave u Stacionaru, a cilj donacije bio je da im se praznični dani učine toplijim i radosnijim. Novogodišnji paketići uručeni su kao simbol pažnje, podrške i solidarnosti, uz poruku da ni u prazničnom periodu nisu zaboravljeni.

Fondacija Meridian i KK Crvena zvezda Meridianbet ovom donacijom još jednom potvrđuju svoju posvećenost društveno-odgovornim aktivnostima i kontinuiranoj brizi o najosetljivijim članovima zajednice.

Foto: Promo/Meridian

Kroz zajedničke inicijative nastoje da pruže konkretan doprinos i podršku institucijama koje svakodnevno brinu o deci i mladima kojima je dodatna pažnja najpotrebnija.

Podrška i pažnja kao novogodišnji simboli

Praznici su vreme kada posebnu pažnju treba posvetiti onima kojima je podrška najpotrebnija. Drago nam je što smo zajedno sa klubom mogli da obradujemo decu u Radnoj jedinici Stacionar u Zvečanskoj i prenesemo im deo praznične radosti. Verujemo da su ovakvi trenuci važni za osmeh i motivaciju najmlađih, ali i za širenje humanosti i solidarnosti u zajednici,“ poručuju iz Fondacije.

Ova donacija je deo kontinuiranih aktivnosti Fondacije Meridian i KK Crvena zvezda Meridianbet, a praznična misija darivanja nastaviće se i narednih dana, kako bi što više dece moglo da oseti radost i pažnju u ovom posebnom periodu godine.

Autor: A.A.

#Crvena Zvezda

#Humanitarna akcija

#fondacija meridian

