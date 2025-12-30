AKTUELNO

Ski-sezona počinje za doček Nove godine! Besplatno skijanje i popusti do 70 odsto na Staroj planini

Ski sezona 2025/26 u ski centru Stara planina zvanično počinje 31. decembra. Zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama, stekli su se uslovi za kvalitetnu pripremu ski-staze broj 7 Jabučko ravnište, koja će biti u funkciji od prvog dana.

Skijašima i borderima biće na raspolaganju gondola Jabučko ravnište, pripadajuća staza broj 7, kao i poligon za početnike, namenjen svima koji tek ulaze u svet zimskih sportova.

Posebna pogodnost očekuje posetioce već na samom startu sezone - prvog dana skijanja će biti potpuno besplatno. Od četvrtka, 1. januara 2026. godine, pa sve dok u programu bude jedna staza i poligon za početnike, važiće popust od 70 odsto na poludnevne i dnevne ski-karte.

Radno vreme ski-centra tokom ovog perioda biće svakog dana od 9 do 16 časova.

Dodatna pogodnost za sve skijaše važiće tokom čitave predstojeće zimske sezone. Svi koji svoje ski-karte odluče da kupe putem interneta, odnosno preko zvanične veb prodavnice Skijališta Srbije, ostvaruju pravo na popust od 5% na redovnu cenu karte.

Sudeći prema trenutnoj pripremi staze Jabučko ravnište i najavljenim popustima, Stara planina je spremna da na najbolji način ugosti prve skijaše i bordere u novoj 2026. godini.

