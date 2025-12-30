MaxBet proglasio pobednike nagradne igre 'BMW na Max' i najavio novu veliku nagradnu igru sa 18 vrednih nagrada

Kompanija MaxBet je proglasila pobednike nagradne igre „BMW na Max”, čime je završena kampanja koja je tokom prethodnih šest nedelja nagrađivala igrače na nedeljnom nivou. Završni događaj organizovan je ispred Beogradske Arene, neposredno pred utakmicu Partizan-Maccabi, a lokacija je simbolično odabrana u skladu sa višegodišnjim premijum partnerstvom MaxBeta sa Evroligom.

Finale kampanje donelo je šest glavnih nagrada - automobile BMW X5. Tokom trajanja nagradne igre dodeljeno je i šest BMW motora, kao i šest BMW skutera.

Nakon završetka kampanje „BMW na Max”, MaxBet će 26. decembra 2025. godine započeti novu veliku nagradnu igru koja će trajati do 8. februara 2026. godine. Izvlačenja pobednika prenosiće se uživo svake nedelje na televiziji Pink, kao i putem društvenih i video platformi i na zvaničnom sajtu kompanije.



Nagradni fond nove kampanje čini ukupno 18 nagrada: šest automobila Porsche Cayenne Black Edition, šest putovanja u vrednosti 5000 evra po izboru učesnika i šest Apple Box paketa koji uključuju MacBook Air 13.6, iPhone 17 Pro, Apple Watch Series 11 GPS i AirPods Pro 3.

Tim povodom, Savo Bakmaz, generalni direktor MaxBeta, izjavio je:

„Naš cilj nije bio samo da nagradimo lojalnost, već da igračima pružimo najbolje moguće korisničko iskustvo u svakom segmentu - od proizvoda i tehnologije, do načina na koji komuniciramo i gradimo poverenje. Nagradne igre bile su deo tog šireg pristupa, u kojem smo želeli da spojimo uzbuđenje, transparentnost i visoke standarde odgovornog poslovanja.”

O kompaniji MaxBet:

MaxBet je deo Flutter Internationala, vodeće globalne kompanije za sportsko klađenje i igre na sreću, čiji su inovativnost i tehnološki napredak prepoznati na tržištima širom sveta. Sa više od 30 godina iskustva, MaxBet posluje na više od 500 lokacija u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, i Severnoj Makedoniji, zapošljavajući preko 3000 ljudi. Kao lider u tehnološkim inovacijama, MaxBet konstantno razvija nove proizvode i usluge kako bi svojim korisnicima obezbedio najmodernije i najbezbednije iskustvo. Naša kompanija je posvećena odgovornom poslovanju, uz stalna ulaganja u održivost i podršku lokalnim zajednicama. MaxBet je više od igre - to je kompanija koja kombinuje internacionalno iskustvo sa lokalnom ekspertizom, stvarajući sigurno, pouzdano i odgovorno okruženje za sve učesnike.

