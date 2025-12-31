AKTUELNO

Društvo

Novi lekovi na listi RFZO: Stavljeno čak 99 novih generičkih medikamenata

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Republički fond za zdravstveno osiguranje usvojio je novu listu lekova na koju je stavljeno čak 99 novih generičkih lekova, odnosno zamena za lekove koji se već izdaju o trošku RFZO, ali od različitih proizvođača.

Novi lekovi koriste se u terapiji većeg broja različitih oboljenja poput dijabetesa, epilepsije, multipla skleroze, kardioloških, uroloških, onkoloških i dermatoloških oboljenja, kao i lekovi koji se koriste u postupku BMPO i lekovi iz grupe antibiotika.

Stavljanjem ovih zamenskih lekova na listu sprečava se mogućnost nestašica, a takođe lekarima i pacijentima pruža se mogućnost izbora lekova većeg broja proizvođača.

Novi lekovi biće dostupni nakon usvajanja liste od strane Vlade Srbije.

Autor: Pink.rs

