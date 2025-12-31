AKTUELNO

Objavljene nove cene goriva u Srbiji: Ovakvo je novogodišnje stanje na pumpama

Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji biće od danas do 9. januara niže za dinar, pa će litar evrodizela koštati 193 dinara, a benzina 176 dinara, objavilo je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.

Nove cene goriva se, inače, objavljuju svakog petka.

Kako je navedeno, privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

RADNO VREME TRŽNIH CENTARA, PRODAVNICA, APOTEKA I PIJACA: Donosimo detaljan spisak ŠTA RADI, a šta NE RADI za Novu godinu i Božić

