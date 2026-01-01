ULICA 'OTVORENOG SRCA' - NASTAVAK DUGOGODIŠNJE TRADICIJE: Najpoznatija je ona u centru Beograda, ali i OVE opštine danas imaju bogat program

Prvi dan u 2026. u Beogradu počinje tradicionalnom manifestacijom "Ulica otvorenog srca" koja će okupiti porodice, komšije i prijatelje na gradskim ulicama.

Od jutarnjih časova, na više lokacija, pod otvorenim nebom će se smenjivati koncerti, predstave, zabava za decu i još mnogo toga.

Manifestacija se tradicionalno održava danas od 11 sati u Svetogorskoj i Makedonskoj ulici u Beogradu, a slični programi su i u Požeškoj ulici, na Voždovcu, Novom Beogradu, u Zemunu, Borči, Obrenovcu, Surčinu, Mladenovcu.

Šta je Ulica otvorenog srca?

Ulica otvorenog srca je tradicionalna beogradska manifestacija humanitarnog karaktera koja se održava svake godine 1. januara. Nastala je u Svetogorskoj i Makedonskoj, ispred Ateljea 212 i zgrade Opštine Stari grad. Muzički, kulturno-umetnički i zabavni program se organizuje sa humanitarnim svrhom.

Makedonska i Svetogorska

Prva, originalna manifestacija od koje je počela lepa tradicija je ujedno i najpopularnija "Ulica otvorenog srca" u Beogradu - Svetogorska i Makedonska u koju će doći posetioci kako bi proslavili početak Nove godine uz sjajan program.

Kao i svake godine, duž dve poznate ulice u centru Beograda biće raspoređene bine i brojni sadržaji: koncerti, predstave, humanitarni štandovi za kupovinu crvenog i plavog klovnovskog nosa, ulični zabavljači, štulaši, animatori za decu.

Novi Beograd

Zanimljiv kulturno-muzički program za sve generacije počinje u 11 časova, na Bulevaru Zorana Đinđića, ispred Tržnog centra "Novi Merkator”.

Program na bini otvoriće nastupi kulturno-umetničkih društava "Talija” i "Opanak”. Hor "Arton” nastupa od 11.40 časova, a zatim je od 12 sati na programu predstava za decu "Škola magije”. Od 12.40 deca će moći da se zabave uz "Peđolinov šou”. U 13.10 nastupiće bend "Paravan”, a od 14.10 grupa "Neverne bebe”.

Novogodišnju atmosferu i ovog 1. januara upotpuniće mnogobrojni animatori, lampice i baloni, a na više od 50 prodajnih štandova posetioci će moći da kupe kvalitetne domaće proizvode hrane, pića i rukotvorina.

Voždovac

Gradska opština Voždovac sa zadovoljstvom poklanja bogat i raznovrstan program za celu porodicu u želji da zajedno svi građani uživaju u prvom danu Nove 2026. godine.

Najmlađe očekuje Deda Mraz, mađioničarski šou, maskote, crtanje po licu, animatori na štulama, žongleri, klovn i sportski animatori, a sve to uz njihove omiljene slatkiše. Muzičkim programom atmosferu će obogatiti VIII beogradska gimnazija i Kulturno-umetničko društvo „Ripanj”. U prazničnom duhu organizovana je prodaja domaćih proizvoda, radinosti i još mnogo toga.

Požeška ulica

Gradska opština Čukarica i Turistička organizacija Čukarica i ove godine organizuju humanitarnu manifestaciju "Ulica otvorenog srca“, koja počinje u 10 časova u Požeškoj ulici.

Cilj manifestacije je prikupljanje sredstava za decu i odrasle sa smetnjama u razvoju iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom "Sveti Sava“ na Umki, kojima su neophodni obrazovna, zdravstvena, socijalna i psihološka podrška i zaštita.

Praznični bazar, luna parkovi i animatori za najmlađe ispuniće Požešku ulicu, a Deda Mraz će u ime Gradske opštine Čukarica deliti medenjake deci. Od 11.30 časova nastupiće hor Dečjeg kulturnog centra, nakon čega slede predstava "Ledena kraljica“ i klovnovsko-mađioničarska predstava. Završnicu programa, u 14 časova, obeležiće koncert "Tropiko benda“.

Borča

Gradska opština Palilula organizuje tradicionalnu novogodišnju manifestaciju "Ulica otvorenog srca", koja će biti održana u Ulici Bratstva i jedinstva u Borči od 10 do 16 sati.

Program počinje u 10 sati predstavom za decu "Snežna kraljica“. Od 11.00 do 11.40 planirana je "Novogodišnja iluzija“, nakon čega sledi novogodišnji koncert ansambla "Garavi sokak" od 11.40 do 13.00. U nastavku programa, od 13.00 do 13.40, nastupiće deca iz PU "Boško Buha“ sa programom "Magija dobrog srca“. Novogodišnji plesni šou biće održan od 13.40 do 14.20, dok je od 14.20 do 15.20 planirana predstava za decu "Vilenjaci spasavaju Deda Mraza“. Manifestacija će biti završena plesnim programom "Plesom do snova“ od 15.20 do 16 sati.

Mladenovac

Tradicionalna manifestacija "Ulica otvorenog srca" biće organizovana u Mladenovcu 1. januara od 12 do 14 sati ispred Sportskog centra "Ljubomir Ivanović Gedža“.

Pored Deda Mrazova, tu će biti i animatori za decu, novogodišnje kočije i konji, a biće održana pozorišna predstava i Igre bez granica. Foto-kabina biće besplatna za sve posetioce.

Obrenovac

I ove Nove godine Gradska opština Obrenovac organizovaće kulturnu manifestaciju "Obrenovac – grad otvorenog srca“, koja će biti održana na Gradskom trgu od 11 do 13.30 sati. Najmlađe Obrenovčane u novogodišnjem raspoloženju pozdraviće razne maskote, Deda Mrazevi, klovnovi, mađioničar, žongleri i drugi animatori.

U okviru scenskog programa, nastupiće hor obdaništa, više kulturno-umetničkih društava, baletski i plesni studiji, članovi pozorišnih trupa kao i brojni gosti, a poseban praznični doživljaj upotpuniće dolazak Deda Mrazeva na motorima u organizaciji Moto-kluba Warriors. Tokom manifestacije biće izložene fotografije nastale na prošlogodišnjoj manifestaciji. Posetioci koji na izloženim fotografijama prepoznaju sebe ili svoje najbliže imaće priliku da fotografiju ponesu kao dragu uspomenu.

Surčin

Gradska opština Surčin organizuje novogodišnju manifestaciju "Surčin – opština otvorenog srca", koja će biti održana od 12 do 14 sati u dvorištu Osnovne škole „22. oktobar“ u Surčinu.

Posetioce očekuje bogat i raznovrstan program namenjen pre svega najmlađima, ali i celoj porodici. Tokom manifestacije biće organizovane igre, akrobacije, nastupi mađioničara, druženje sa maskotama, radionice za decu, kreativne aktivnosti, kao i etno-bazar. Posebnu atrakciju predstavljaće i učešće bajkera, koji će doprineti prazničnoj atmosferi i radosti najmlađih.

Zemun

"Ulica otvorenog srca" u Zemunu se organizuje u okviru velike manifestacije Zemunska bajka. Program počinje u 10 sati, a već u 11 sati nastupaju sestre Gobović koje će izvesti numere tradicionalne izvorne muzike. Novogodišnji teatar donosi predstavu "Tajna grada Hladnograda" u 12.15, a od 15 časova je radionica ZZZ. Novogodišnja žurka Deda Mraza za najmlađe počinje u 18, dok je repriza Nove godine uz di-džeja zakazana za 20 sati.

Autor: Iva Besarabić