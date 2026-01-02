ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Zatreslo se usred noći kod ovog grada

Zemljotres jačine 2.1 stepen Rihterove skale pogodio je noćas okolinu Leskovca, izvestio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema trenutno dostupnim informacijama, porees se dogodio neposredno pre dva ujutru po Griničkom vremenu, dakle oko tri kod nas.

Epicentar je detektovan na dubini od 10 kilometara.

Najbliže naseljena mesta samom epicentru na osnovu objavljenih koordinata su Gradašnica i Orašac.

S obzirom na naznačeni intenzitet sumnja se da zemljotres nije izazvao neku materijalnu štetu.

Autor: Iva Besarabić