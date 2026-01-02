AKTUELNO

Društvo

ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Zatreslo se usred noći kod ovog grada

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs, Pixaba.com ||

Zemljotres jačine 2.1 stepen Rihterove skale pogodio je noćas okolinu Leskovca, izvestio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema trenutno dostupnim informacijama, porees se dogodio neposredno pre dva ujutru po Griničkom vremenu, dakle oko tri kod nas.

Epicentar je detektovan na dubini od 10 kilometara.

Najbliže naseljena mesta samom epicentru na osnovu objavljenih koordinata su Gradašnica i Orašac.

S obzirom na naznačeni intenzitet sumnja se da zemljotres nije izazvao neku materijalnu štetu.

Autor: Iva Besarabić

#Rihterova skala

#Srbija

#Zemljotres

#potres

#tlo

POVEZANE VESTI

Region

ZEMLJOTRES POGODIO BOSNU I HERCEGOVINU: Evo gde se zatreslo tlo rano jutros

Društvo

ZEMLJOTRES U SRBIJI! Građani ovog grada osetili podrhtavanje tla

Društvo

TLO U SRBIJI SE OPET TRESE! Zemljotres pogodio OVO MESTO

Region

Zemljotres pogodio Srbiju: Potres registrovan u okolini OVOG GRADA

Društvo

ZATRESLO SE U SRBIJI: Tokom noći zabeležen zemljotres

Društvo

ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Treslo se kod OVOG grada, oglasio Republički seizmološki zavod