AKTUELNO

Društvo

OGLASIO SE AMSS: Bez zadržavanja na graničnim prelazima, moguća pojava magle i sumaglice

Izvor: Pink.rs, Foto: RINA ||

Drugi dan u Novoj godini po vremenskim prilikama i uslovima za vožnju biće sličan jučerašnjim - moguća je pojava magle i sumaglice po kotlinama i dužinom rečnih tokova pre svega u jutarnjim i večernjim satima, a povremeno pojačan saobraćaj se očekuje na putevima koji vode ka turističkim destinacijama i planinskim centrima, saopštio je Auto-moto saavez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza.

Produženo je radno vreme graničnog prelaza „Bački Vinogradi“ - svakog petka, subote i nedelje do 11. januara 2026. godine biće otvoren u vremenu od 7 do 22 časa.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Autor: Iva Besarabić

#AMSS

#Granica

#Magla

#gužva

#putevi

POVEZANE VESTI

Društvo

STANJE NA PUTEVIMA Kamioni na graničnim prelazima čekaju i do sedam sati: Bez zadržavanja na naplatnim stanicama

Društvo

Dobri uslovi za vožnju, na granicama bez zadržavanja vozila

Društvo

Upućen apel vozačima: Vozite oprezno! Moguća je pojava magle i poledice

Društvo

VOZITE PAŽLJIVO! Povremeno pojačan saobraćaj ka izletištima zbog prvomajskog uranka

Društvo

Zbog početka vikenda očekuje se pojačan saobraćaj! AMSS: zadržavanja za teretnjake samo na prelazima Batrovci i Sremska Rača

Beograd

GUŽVA U PRESTONICI NAKON 4 NERADNA DANA: Na Pančevcu vozila mile, jedva se prolazi - Za sada bez zastoja! (FOTO)