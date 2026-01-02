Iskliznule cisterne sa sa pruge Niš – Zaječar: Sve blokirano, čisti se opasna materija iz vagona

Na pruzi Niš - Zaječar ponovo su iskliznule cisterne - 5 vagona punih fosforne kiseline ispalo je noćas iz šina između železničkih stanica Matejevac i Svrljig, kod sela Vrelo. Iz Infrastrukture železnice saopštavaju da se nijedna nije prevrnula i da niko nije ugrožen, kao i da bi saobraćaj trebalo da bude uspostavljen do noćas.

Cisterne sa fosfornom kiselinom su ispale iz šina noćas pola sata posle ponoći, a mesto sa koga su iskliznule se nalazi samo 3 km od sela Jasenovik gde su 19. januara iz šina ispale cisterne sa amonijakom.

Iskliznule su u selu Vrelo, nedaleko od stanice Gramada. Između Gramade i Svrljiga je jedan od najdužih tunela na toj deonici, pa je prava sreća što do iskliznuća nije došlo u samom tunelu – kaže jedan meštanin sela Vrelo.

Novo iskliznuće na istoj deonici pruge desilo se samo nedelju dana nakon što je saobraćaj „otvoren“ posle dvonedeljne blokade zbog prevrnutih cisterni sa amonijakom.

Iz Infrastrukture železnice kažu da je ovog puta reč o cisternama prevoznika „Srbija Kargo“, koje su se nalazile u sredini teretnog voza broj 52792 koji je vozio iz Prahova za Šabac, a još se utvrđuje šta je uzrok. Ipak, tvrde da uzrok nije železnička infrastruktura, jer je na toj deonici sanirana prošle godine.

Nijedna od cisterni nije prevrnuta, samo su delimično iskliznule iz koloseka, nisu oštećene i nema nikakvih curenja, a ovim vanrednim događajem ni na koji način nije ugroženo stanovništvo na terenu, kao ni životna sredina – piše u saopštenju.

Kažu i da je noćas u 4 sata počelo raščišćavanje terena, a očekuju da će saobraćaj u naredna 24 sata biti ponovo uspostavljen.

Podsetimo, zbog iskliznuća cisterni kod Jasenovika koje su se prevrnule pored pruge meštani i njihove životinje su morali da se evakuišu, a saobraćaj je danima bio u blokadi.

