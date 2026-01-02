Vukan je prva beba rođena u Šapcu u Novoj godini: Grad je njegovu majku nagradio sa 100.000 dinara

Grad Šabac nastavlja sa darivanje prvorođene bebe u Novoj godini. Mali Vukan na svet je stigao 01. januara u 13.05 časova.

Majci Ljubici Trifunović, inače zaposlenoj u šabačkom porodilištu gradonačelnik dr Alekdandar Pajić čestitao je porodici i uručio majci poklon vaučer od 100.000 dinara.

- Nova godina je novi dar. Po prvi put, uz novčani iznos prvorođenoj bebi poklonili smo i srebrnjak. Ovaj poklon Grada Šapca deo je mera pronatalitetne politike kroz koje kontinuirano pružamo pomoć porodiljama. Za 2026. godinu predvideli smo ukupno 32 miliona za isplate majkama za prvorođeno, drugorođeno i svako naredno dete - rekao je gradonačelnik Pajić.

Prvu bebe u ovoj godini u lozničkom porodilištu na svet je 02. januara donela Jelena Panić iz Lešnice. Gradonačelnica Dragana Lukić je prilikom posete porodilje istakla da je grad budžetom za ovu godinu opredelio više od 130 miliona dinara za mere podrške porodicama do pomoći mladim bračnim parovima i jednokratnih davanja za rođenje dece, do subvencija za vrtiće i planirane izgradnje novog objekta Predškolske ustanove.

- Majci prvorođene bebe uručili smo vaučer od 85.000 dinara i poklon paket, koje su dobile i druge mame sa novorođenčadima - rekla je gradonačelnica Lukić.

Autor: S.M.