HAOS NA BAJAKOVU! Gužve ka Hrvatskoj, ČEKA SE SATIMA, NOVI SISTEM ULASKA NAPRAVIO KOLAPS

Kraj novogodišnjih praznika doneo je neočekivani haos na graničnom prelazu Bajakovo, gde su se tokom dana stvorile duge kolone vozila i višesatna čekanja.

Prema pisanju zagrebačkog Jutarnjeg lista, velikim gužvama je doprineo i novi sistem ulaska/izlaska (Entry/Exit System - EES) Evropske unije koji se primenjuje na svim međunarodnim graničnim prelazima.

Hrvatski auto-klub je saopštio da je kolona na ulazu u Hrvatsku duga oko dva kilometra, ali čitalac koji se javio zagrebačkom dnevniku poslao je fotografiju tvrdeći da se čeka i mnogo duže.

"Ovde na granici je totalni raspad sistema. Čekam sa srpske strane već dva sata, a još nisam ušao u međuprostor između granica‘, žali se čitatalac i dodaje da ljudi iz beza trube.

"Neke kolone se uopšte ne miču. HAK kaže da je čekanje dva sata, a ja toliko čekam samo da bih izašao iz Srbije. Ovo još nisam video na granici, a ovuda putujem već preko deset godina", naveo je čitalac.

Novi sistem ulaska/izlaska (Entry/Exit System - EES) Evropske unije primenjuje se na svim međunarodnim graničnim prelazima, kao i na onim pograničnim prelazima koji su na osnovu Ugovora između Hrvatske i Bosne i Hercegovine privremeno određeni za međunarodni saobraćaj. Njegovom primenom automatski se beleže lični podaci, podaci o putnim ispravama, kao i datumi i vreme ulaska ili izlaska državljana trećih zemalja, kao i moguća odbijanja ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno šengenski prostor.

Prilikom prvog ulaska u Hrvatsku, odnosno u Evropsku uniju, od državljana trećih zemalja prikupljaju se biometrijski podaci - otisci četiri prsta i fotografija lica - uz podatke iz putne isprave. Ti će se podaci pohraniti u sistem i koristiti prilikom svakog narednog prelaska granice, dok će se pri idućim prelascima utvrđivanje dosjea obavljati poređenjem fotografije lica snimljene uživo s postojećim dosjeom u sistemu, što će povećati nivo bezbednosti.

Sistem se ne primenjuje na državljane Evropske unije, bez obzira na mesto prebivališta. Hrvatski državljani, kao i ostali državljani država članica Evropske unije, koji žive u susednim zemljama ili bilo kojoj drugoj trećoj zemlji i dalje će prelaziti državnu granicu uz predočavanjem putne isprave ili lične karte, bez obaveze davanja biometrijskih podataka u okviru ovog sistema.



Autor: Jovana Nerić