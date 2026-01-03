SLAVIMO VELIKU SVETITELJKU! Žene i devojke ovo danas obavezno uradite

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave dan Svete mučenice Julijane.

Sveta mučenica Julijana je ranohrišćanska svetiteljka koja je živela u Nikomidiji krajem 3. veka. Iako je živela u domu neznabožaca rano je čula propoved nekog hrišćanina i poverovala u Hrista i Boga.

Rimski senator Elevsije bio je njen verenik. Da bi ga odvratila od sebe, Julijana mu je rekla, da se neće udati za njega ako ne bude postao eparh toga grada. To mu je predložila misleći da nikada neće stići do te funkcije.

Međutim, Elevsije se potrudio i postao eparh nikomidijski. Julijana mu je tada otkrila, da je ona hrišćanka i da ne može stupiti sa njim u brak, dok on ne primi njenu veru govoreći: "Šta nam vredi biti telesno ujedinjeni, a duhom razdeljeni?"

Elevsije se tada iznervirao i tužio je njenom ocu. Otac ju je kritikovao i tukao, pa je onda predao eparhu na mučenje. U hrišćanskoj tradiciji se spominje da je Julijanu Isus Hrist iscelio u tamnici i ona je izašla pred eparha potpuno zdrava. Eparh ju je potom bacio u zažarenu peć, međutim vatra joj nije naudila.

Videvši to mnogi su poverovali u Isusa. U hrišćanstvo je prešlo 500 muškaraca i 130 žena.

Sve njih je eparh osudio na smrt i naredio da ih poseku mačem. Na istu sudbinu osuđena je i Julijana. Glava joj je odsečena 304. godine.

U hrišćanskoj tradiciji se spominje da je Elevsija ubrzo stigla Božja kazna i da mu se na moru razbila lađa. Međutim, on se nije udavio nego isplivao na neko ostrvo, gde su ga psi rastrgli i pojeli.

Sveta mučenica Julijana smatra se zaštitnicom žena i devojaka, ali i svih koji nepravedno pate i stradaju.

Narodno verovanje kaže da će se damama danas ostvariti svaka želja koju zažele pominjući ime Svete Julijane i izgovarajući ovu molitvu:

"Tebe Ženiče moj ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živela s Tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe. Njenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše."

Autor: A.A.