VELIKI GODIŠNJI INTERVJU SA ŽELJKOM MITROVIĆEM: Emotivna priča velikog humanitarca i medijskog mogula od 10 časova na TV Pink!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U ekskluzivnom intervjuu, Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media Group i jedan od najpoznatijih medijskih magnata u regionu, otkriva svoju ljudsku stranu koju javnost do sada nije ima priliku da vidi.

Publika će ga prvi put upoznati u drugačijem, emotivnijem svetlu, slušati priče o humanitarnim poduhvatima, čuti sve informacije o osnivanju humanitarne fondacije koja će nositi ime po njegovoj majici - "Milenija".

Foto: TV Pink Printscreen

Željko će otkriti i detalje iz svog života koje do sada nisu bili poznati.

Pripremite se za iskren razgovor koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim!

Autor i voditelj: Srđan Kuvekalović

Foto: TV Pink Printscreen

TV Pink, nakon Nacionalnog dnevnika u 10h!

Autor: A.A.

