NAKON NEGATIVNOG IZVESTAJA DRI U 2024. GRAD NIŠ STABILIZOVAO FINANSIJE I DOBIO POZITIVAN IZVESTAJ REVIZORSKE KOMISIJE

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović istakao je da je stigao pozitivan izveštaj Državne revizorske institucije i da je ponosan ponosan sam.

- To znači da smo ispravili sve nedostatke koji su bili navedeni u negativnom izveštaju 2024. godine a to je bilo na samom početku mandata. Ukupno, je tada utvrđeno 241 nepravilnost. Uz ogromno zalaganje, na čemu sam izuzetno zahvalan načelnicima uprava, njihovim saradnicima i svim zaposlenima u Gradskoj upravi, uspeli smo da ispravimo sve uočene nedostatke. Drugi izveštaj, koji se odnosio na drugi prioritet, dostavljen je avgusta minule godine, a nakon toga je krajem usledio sveobuhvatni izveštaj. Na poslednji dan 2025. godine dobili smo konačan izveštaj sa pozitivnom ocenom- kazao je gradonačelnik Dragoslav Pavlović.

Pavlović dalje pojašnjava da postoje tri vrste izveštajaa da je niški izveštaj u najvišem rangu - zadovoljavajući.

- Zadovoljan sam izveštajem koji smo dobili i rezultatima koje smo postigli. Pokazali smo ozbiljnost, da sistem funkcioniše i da umemo da se nosimo sa problemima koji su evidentirani u prethodnom periodu. Važno je da se naglasi da se nije radilo samo o nepravilnostima iz prethodnih godina, već i o problemima koji su nastajali tokom više decenija- ističe Pavlović.

- Period od avgusta 2024. godine do danas, je pokazao da se najozbiljnije radi na ispravljanju svih nedostataka u radu Gradske uprave i javnih preduzeća. Upravljamo sistemom tako da će se u narednim godinama pokazati poboljšanja u ustanovama, komunalnim preduzećima i kod svih korisnika budžeta- kazao je gradonačelnik Niša.

Samo poređenja radi, stanje na računu Grada Niša avgusta 2024. godine iznosilo je 148 miliona dinara. Danas ono iznosi više od jedne i po milijarde dinara, što je u zakonskim okvirima u odnosu na budžet za ovu godinu nekih 5 do 10%. Neizmirene obaveze su sa 700 miliona dinara smanjene na manje od 100 miliona. Kreditno zaduženje je sa 338 miliona dinara smanjeno na 156 miliona, a sve kredite Grad planira da zatvori do kraja ove godine.

- Posebno ističem snažnu podršku Republike Srbije. U 2023. godini Gradu Nišu je preneto 737 miliona dinara, u 2024. godini 934 miliona, dok je u 2025. godini preneto čak blizu dve milijarde dinara, što jasno pokazuje poverenje i podršku Republike- kaže Pavlović.

On dodaje da je račun Grada solventan, likvidan i da gradska vlast odgovorno upravlja budžetom isključivo u interesu sugrađana.

- Izveštaj Državne revizorske institucije jasan je dokaz kako funkcioniše gradska vlast i kako se odgovorno odnosimo prema obavezama. Ovo je pravi način da započnemo rad u 2026. godini, sa pozitivnim revizorskim izveštajem kao primerom dobrog i odgovornog rada i velikim uspehom koji želimo da podelimo sa sugrađanima. Hvala na poverenju i srećan nam uspešan početak 2026. godine -završio je Pavlović.

Autor: Jovana Nerić