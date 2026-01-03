ZIMSKI TALAS SE ZAHUKTAVA! Sutra najintezivnije padavine, u Beogradu i Vojvodini napadaće 20 centimetara snega, a od ponedeljka...

U Srbiji se sutra očekuju najintenzivnije padavine u ovom talasu zimskog vremena, najavio je meteorolog Nedeljko Todorović. Dok će u južnim krajevima preovlađivati kiša, u centralnim i severnim delovima zemlje padaće sneg, a u Beogradu se do kraja dana očekuje između 15 i 20 centimetara vlažnog snežnog pokrivača koji će se zadržati i u ponedeljak.

Todorović je rekao za Tanjug, da će narednih dana temperatura biti u padu i da će na severu biti više snežnih padavina, dok se na jugu očekuje kiša.

Podsetio je da je jutros u Bačkoj izmereno u oko osam centimetra snega, kao i u Novom Sadu, Somboru, dok je u Beogradu bio u tragovima.

Najintezivnije padavine kako kaže Todorović uslediće sutra, dok će do kraja današneg dana hladan vazduh sa snežnim padavinama zahvatiti Srbiju do zapadne Morave.

"A južnije od zapadne Morave, to je južna polovina Srbije, ili će biti suvo u većini mesta, ili nešto malo kiše. Do kraja dana sneg prestaje, tamo gde pada, dok se sutra ujutru očekuje drugačiji scenaerio. Počinje sa juga da pristiže nova oblačnost, toplija malo, koja će doneti kišu", rekao je Todorović.

Dodao je da će se oblaćnost premeštati kako sa severa na jug, tako i sa juga na sever i da u toj borbi, kako kaže, kiše i snega može da doći do toga da se kiša ponegde ledi pri tlu, pa čak i u Beogradu.

"Ali u toj glavnoj zoni, to jest u zoni sa najvećom količinom padavina, u Južnom Banatu, Sremu, Južnoj Bački, na području Beograda, Mačve, Podrinje, tu negde do Užica, pa negde do Kragujevca, pa dalje na sever, jedna relativno uska zona tu će biti najveća količina sutrašnjih padavina. Ujutru sam rekao kiša, ali bi vrlo brzo, na primer, u Beogradu prešla ta kiša u sneg, negde prepodne, između 8 i 10 sati. I onda bi sutra u toku dana tu, mislim na ceo ovaj region, bilo najviše snežnih padavina i stvaranje višeg snežnog pokrivača, pa moj proceni za taj region od 10 do 30 centimetara vlažnog snega. U Mačvi i Podrinju najviše", rekao je on.

Od ponedeljka, kako kaže Todorović, slično vreme.

"Malo će samo padavine da oslabe. Biće na severu i dalje snežne padavine, na jugu kiša i velika razlika u temperaturi. Na jugu, krajnjem jugu i u istoku, maksimalne temperature desetak, dvanaest stepeni, a sever Vojvodine minus jedan, nula stepeni maksimalna temperatura. U Beogradu oko jedan, dva stepena najviša dnevna, nedelja i ponedeljak. Na jugu neće biti još sneg, na jugu će sneg da počne, u nižim predelima, verovatno tamo sreda ili četvrtak", rekao je on.

Todorović je rekao da se do kraja naredne sedmice očekuje slično vreme, dok bi padavine oslabile negde od sledećeg vikenda, 11. januara.

"I onda bi se možda ponegde malo razvedrilo. A onda to stvara uslove da u noćnim, jutarnjim satima ona minimalna temperatura bude niža, pa čak i maksimalna da ne bude iznad nule, nego da bude možda minus jedan, minus dva", rekao je on.

Što se tiče planina, neće biti obilnih snežnih padavina narednih dana.

"Zato što će, ako uzmemo Zlatibor, Kopaonik, Staru planinu, tamo će biti manje padavina i preovlađivaće kišna varijanta, sem, možda, Kopaonika. Tako da je mala verovatnoća da padne u planinskim predelima više od 30 centimerata. Vrlo mala verovatnoća. U južnim predelima očekuje se da padne temperatura u četvrtak, petak, kada se očekuje i minus. U svakom slučaju, glavne i veće padavine biće u centralnom i severenom delu,a dole idući ka jugu manje. Tamo će biti padavina, ali više u obliku kiše. Tako da je ovo izuzetna situacija, zanimljiva i vrlo teška za prognozu", rekao je Todorović.



Autor: Jovana Nerić