ZEMLJOTRES NA JUGU SRBIJE: Ovo je treći od početka godine, evo gde je bio epicentar

Zemljotres jačine 2 stepena po Rihterovoj skali rano jutros pogodio je Gnjilane, saopštili su iz Republičkog seizmološkog zavoda.



Kako se može videti na sajtu RSZ, potres je zabeležen u 7 časova i 29 minuta, a na dubini od 9 kilometara.

Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

Ovaj zemljotres treći je u nizu od početka godine. Prvog dana 2026. godine zatresao se Leskovac, a juče se potres dogodio u Žagubici.

Autor: D.Bošković