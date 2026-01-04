AKTUELNO

Društvo

ZEMLJOTRES NA JUGU SRBIJE: Ovo je treći od početka godine, evo gde je bio epicentar

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs, Pixaba.com ||

Zemljotres jačine 2 stepena po Rihterovoj skali rano jutros pogodio je Gnjilane, saopštili su iz Republičkog seizmološkog zavoda.


Kako se može videti na sajtu RSZ, potres je zabeležen u 7 časova i 29 minuta, a na dubini od 9 kilometara.

Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

Ovaj zemljotres treći je u nizu od početka godine. Prvog dana 2026. godine zatresao se Leskovac, a juče se potres dogodio u Žagubici.

Autor: D.Bošković

#Zemljotres

#jug srbije

#početak godine

#treći

