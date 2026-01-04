'NAKON HILANDARSKOG POSTA I MOLITVE, DOBILI SU BLIZANCE' Čudo manastira Studenice: Dragana i njen suprug nakon 7 godina postali roditelji

Sve češće pominjano surogat majčinstvo i daje izaziva brojne kontroverze. Do nedavno to je bila holivudska priča, a danas je dostupno svima koji su u mogućnosti da plate.

I dok je nekima to jedini preostali put da se ostvare kao roditelji, ima i onih žena koje se odlučuju da na taj način postanu majke, a da njihovo telo ne trpi promene koje će ostaviti trajne posledice po izgled i vitku figuru, dok nasuprot njih one koje pozajmljuju matericu postaju fabrika za rađanje dece.

Vanja Milošević ginekolog i Dragana Vlaisavljević Mandić govorili su za medije o surogat roditeljstvu.

- Medicina je osmišljena da pomogne nekom. Ja uvek krećem od toga da kada želite nekom da pomognete, da učiniti sve. Medicina je napredovala u tom vantelesnom domenu na način da ženama koji ne mogu da imaju decu pomognu. Surogat majka je kada žena rađa dete za neku drugu ženu. To je tema koja je oprečna i zadire u sve faktore - kaže Milošević i dodaje:

- Ja sam uvek za to, ja znam da je to jako teško nekad, ali to rađa neki novi život. šest milijardi godišnje se ostvaruje dobit na bazi tog iskoraka u medicini. Sve više parova i žena se odlučuje za stakvo majčinstvo. Mi kao lekari uvek krećemo od toga kako da pomognemo nekom. Ako je pomoć takva da mi na kraju puta imamo novi život, onda je ta pomoć bila uspešna.

Vantelesna oplodnja i iskustvo

Vlaisavljević Mandić je dobila blizance iz procesa van telesne oplodnje, nakon niza pokušaja da se ostvari kao majka. Do nje su dolazile razne ponude da bi ta opcija bila moguća i dobra:

- U inostranstvu je drugačija priča i u zapadnoj Evropi je to sasvim normalna stvar. Ja sam uvek verovala više lekarima u Srbiji, iako sam živela u inostranstvu, uvek sam dolazila ovde da proverim da li je sve kako treba. Tako smo se, suprug i ja posle 7 godina pokušaja, odlučili za vantelesnu oplodnju. To nije bila laka odluka, trebalo je čitavih 7 godina da prođe. Ja sam od malih nogu osoba koja je imala poverenja u Boga - kaže Vlaisavljević Mandić i dodaje:

- Prvo smo se odlučili za hilandarski post koji je trejao 40 dana. Moj suprug se tada prvi put suočio sa takvim izazovom. Izdržao je 40 dana na vodi. Posle toga smo se pričestili i ja sam mu rekla "ja sam spremna na vantelesnu oplodnju". Tada smo došli u Beograd i odlučujemo se za doktora Slobodana Radulovića, koji je tada radio prvi vantelesno oplodnje u Srbiji. U manastiru Studenici su se molili za nas i vantelesna oplodnja je uspela iz prvog pokušaja. Nakon 7 godina.

Draganina trudnoća je trajala i prkeo osam meseci, za nju je kako kaže, to bilo veliko iskušenje. Na svet su došli 2017. godine Anastasija i Rastko, a imena su dobila upravo po Nemanjićima, u čijim zadužbinama su se za njih i molili.

Milošević objašnjava da li je dete biološke majke koja iznosi trudnoću ili je dete majke koja je donirala jajnu ćeliju:

- Medicina je ovde napravila najveći iskorak. Radi se o tome da se ta veza između biološke majke i deteta što više smanji, da bi se pravno, etički i uslovno ta majka nazvala samo "surogat majka". Ta majka je devet meseci iznela tu trudnoću. Ja sam uvek za to da se rodi neki život.

Autor: S.M.