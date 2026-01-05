AKTUELNO

Društvo

Putevi Srbije: Bez zadržavanja na graničnim prelazima i na naplatnim stanicama

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Grad Loznica ||

Prema informacijama Uprave granične policije u 07.15 časova, na graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, saopštilo je JP "Putevi Srbije".

Iz ovog preduzeća apeluju na učesnike u saobraćaju da koriste zimske pneumatike, da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Zbog predstojećih praznika, kako navode, očekuju povećan intenzitet saobraćaja ka svim zimskim turističkim centrima i apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise.

pročitajte još

AUTOBUS SLETEO SA PUTA KOD DOBANOVACA: Završio u kanalu, vozač drugog vozila odmah stao da pomogne (VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Granica

#Praznici

#Putevi Srbije

#Saobraćaj

#naplatna rampa

POVEZANE VESTI

Društvo

NEMA ZADRŽAVANJA NA NAPLATNIM STANICAMA! Evo kakvo je stanje na putevima, a kakvo na graničnim prelazima

Društvo

Bez zadržavanja na vozila na naplatnim stanicama i graničnim prelazima

Društvo

STANJE NA PUTEVIMA Kamioni na Horgošu čekaju šest, a na Batrovcima sedam sati: Bez zadržavanja na naplatnim stanicama

Društvo

AMSS: Nema zadržavanja ni na graničnim prelazima, ni na naplatnim stanicama

Društvo

Bez gužvi na rampama auto-puteva: Kamioni na Batrovcima i Šidu čekaju tri sata

Društvo

STANJE NA PUTEVIMA Duga zadržavanja na granicama, kamioni čekaju i po osam sati