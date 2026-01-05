Putevi Srbije: Bez zadržavanja na graničnim prelazima i na naplatnim stanicama

Prema informacijama Uprave granične policije u 07.15 časova, na graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, saopštilo je JP "Putevi Srbije".

Iz ovog preduzeća apeluju na učesnike u saobraćaju da koriste zimske pneumatike, da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Zbog predstojećih praznika, kako navode, očekuju povećan intenzitet saobraćaja ka svim zimskim turističkim centrima i apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise.

Autor: Marija Radić