U TOKU EVAKUACIJA U TRŠIĆU! Četiri osobe zaglavljene u snegu: Vatrogasci-spasioci na terenu

Timovi vatrogasno-spasilačke službe trenutno su na putu ka Tršiću odakle su, kako navodi načelnik Operativnog centra Sektora za vanredne situacije Milan Kocić, dobili poziv da evakuišu četiri osobe.

''Za sada nemamo više informacija o tome jer su naši timovi u putu, još uvek nisu stigli na lice mesta'', rekao je Kocić.

Načelnik Operativnog centra Sektora za vanredne situacije Milan Kocić izjavio je danas da su vatrogasci-spasioci noćas i tokom jučerašnjeg dana imali 15 intervencija pri čemu su uglavnom uklanjali oborena stabla.

On je rekao da su timovi vatrogasaca-spasilaca, osim uklanjanja oborenih stabala, imali i nekoliko intervencija crpljenja vode, kao i da su asistirali i ekipama Hitne pomoći.

Kocić je kazao i da je zbog padavina u Kolubarskom i Mačvanskom okrugu nekoliko hiljada potrošača ostalo bez električne energije, ali da se situacija menja iz sata u sat budući da su ekipe Elektrodistribucije na terenu i da se otklanjaju kvarovi.

Autor: S.M.